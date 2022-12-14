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Bican: Sevimli Dostlarımız İçin Sadece Seçim Zamanı Değil, Her Zaman Çalışacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı Osman Bican, hayvan haklarının korunması konusunda yerel yönetimlere büyük görev ve sorumluluk düştüğünün altını çizerek kendilerinin bu bilinçle hareket edeceğini ifade etti.

14 Aralık 2022 Çarşamba 15:39
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Bican: Sevimli Dostlarımız İçin Sadece Seçim Zamanı Değil, Her Zaman Çalışacağız



Bican, belediyelerin, sokak hayvanlarının yaşamını kolaylaştıran, bakım ve rehabilitasyonuyla ilgilenen, acil durumlarda ilk başvurulacak kurum olduğunu hatırattı.

Hayvan haklarının korunmasının birincil öncelikleri arasında olacağını söyleyen Bican, sokaklarda hasta, aç ve kontrolsüz şekilde dolaşan hayvanlara sahip çıkacaklarını, can dostlar için bakımevini hayata geçireceklerini kaydetti.

“Can dostlarımızı kafeslerde değil, geniş ve doğal alanlarda barındıracağız” diyen Bican, sadece seçim dönemi yandaşlarla göstermelik değil, sokak hayvanlarına her zaman sahip çıkacaklarının altını çizdi.

 Bican, hayvan haklarının korunması birincil önceliklerimiz arasında olacak. Bican, “Sevimli dostlarımız için gönüllü hayvan severlerle birlikte aşılama, kısırlaştırma, hastaları tedavi etme ve sahiplendirme amaçlı çalışmalar yapacağız” dedi.

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Cumhuriyetçi Türk PartisiCTPOsman BicanHayvan Hakları
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