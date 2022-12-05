“Çalışanlarımızın özlük haklarını geliştireceğiz”

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Dikmen Belediye Başkan adayı Niyazi Öztürk, daha çağdaş bir belediyecilik anlayışıyla halka hizmet etmek gerektiğini ifade etti.

“Halka kaliteli hizmeti ancak mutlu bir personel ile götürebilirsiniz” diyen Öztürk, “Hakkaniyetle, belediye çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyeceğiz” dedi.

Çalışma barışının önemine değinen Öztürk, çalışanlarımızın özlük haklarını geliştirmek istiyoruz. Böylelikle huzurlu bir çalışma ortamında bölge halkına en kaliteli hizmeti götüreceğiz” diye konuştu.

Katılımcı bir belediyecilik anlayışını hayata geçireceklerinin altını çizen Niyazi Niyazi Öztürk, şöyle devam etti:

“Odağına insanı koyan, katılımcı belediyeciliği hayata geçiren, gençlerine, üretken kadınlarına sahip çıkan, çevresini ve doğal yaşamı koruyan, sosyal belediyecilik anlayışıyla özel ilgiye muhtaç bireylere insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlayan bir belediye yaratmak için adayım”