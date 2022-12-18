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Çatalköy ve Esentepe’de gövde gösterisi

UBP, DP ve YDP hükümeti Çatalköy-Esentepe Belediye Başkan adayı Ahmet Karal için sahaya indi.

18 Aralık 2022 Pazar 17:59
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Çatalköy ve Esentepe’de gövde gösterisi



UBP-DP-YDP hükümetinin Çatalköy-Esentepe Belediye Başkan adayı gösterdiği Ahmet Karal gövde gösterisi yaptı.

UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Başkan adayı Ahmet Karal ve üç partinin Belediye Meclis Üyesi adayları Çatalköy ve Esentepe’de yürüyüş gerçekleştirdi.

Büyük bir kalabalık ile yürüyen Ahmet Karal’a vatandaşlar sahip çıktı.

ÜSTEL: “GÜÇLÜ GELECEK İÇİN REFORM YAPTIK”

Yürüyüş sırasında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği UBP Başkanı, Başbakan Ünal Üstel de “Ahmet Karal hükümetimizin adayıdır. Belediye Meclis üyeliklerinde birbirimizi kırmadan rekabet edeceğiz ama belediye başkanlığı seçiminde zafer Ahmet Karal kardeşimin olacaktır” diye konuştu.

Hükümetin Cumhurbaşkanlığı seçiminde birlik gösterdiğini ve o seçimden zaferle ayrıldıklarını anımsatan Üstel, daha sonra hükümet olma başarısı gösterildiğini şimdi de çok önem verilen yerel seçimleri üç partinin birlik bütünlük içerisinde hareket ederek kazanacağını kaydetti.

Konuşmasında muhalefete eleştirilerde bulunan Üstel, “Biz güçlü belediyeler ile güçlü geleceğe yürümek, KKTC’nin dünyada hak ettiği yeri alması için uğraş veriyoruz. Bunun için de reformlar yapıyoruz. İlk işimiz Belediyeler Reformu oldu ama muhalefet reformun yapılmaması için her şeyi yaptı. Mahkemeye dahi gittiler ama tokat gibi cevaplarını aldılar. Biz cesaretle reformu yaptık. Hiçbir belediyemizi kapatmadık, birleştirdik. Böylece daha güçlü belediyeler yarattık. Artık güçlü belediyeler büyük projelere imza atabilecek” dedi.

Üstel, hükümetin 18 beldede 18 adayı olduğuna vurgu yaparak, “Belediye Başkan adaylarımızın ortaya koyduğu projelerin kefili biziz. Bu projeleri 4 yılda birlikte hayata geçirecek ve kalkınma hamlemizi yerelden başlatacağız. Biz KKTC’ye inanıyoruz ve KKTC’yi dünyada hak ettiği yere getireceğiz” ifadelerini kullandı.

ATAOĞLU’NDAN BİRLİK VE BERABERLİK MESAJLARI

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da vatandaşlara yönelik yaptıkları konuşmalarda 18 adayın da hükümetin adayı olduğunu belirterek, birlik beraberlik içinde hareket edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Seçimde ortaya çıkacak sonuç ile muhalefetin gerekli mesajı almasının önemine değinen Ataoğlu ve Arıklı, hükümetin adaylarının seçimi kazanacağına inanç belirtti.

 KARAL: “SEÇİMİ KAZANCAĞIZ”

Ahmet Karal, yürüyüş sırasında beldeyi kalkındıracak projelerin yer aldığı seçim kitapçığını bölge insanları ile paylaştı. Hem Çatalköy’de hem de Esentepe’de büyük sorunlar olduğunu söyleyen Karal, “Biz sorunları biliyoruz ve bu sorunları ortadan kaldıracak projeleri hazırladık.  26 Aralık sabahı göreve geldiğimiz zaman projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz” dedi.

Hazırlanan projelerin hükümetin desteğiyle hayat bulacağını ve bölgesel kalkınmayı sağlayacaklarını ifade eden Ahmet Karal, “Güçlü belediyelerle güçlü geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz” diye konuştu.

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