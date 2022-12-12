Çelebi: Bu seçimlerde 4 katı fark atacağım!

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Çelebi, programda yerel seçim sürecini ve projelerini anlattı.

'Dikmen'de büyük bir yarış yoktur' diyen Çelebi, halktan aldıkları olumlu tepkilerle hiç sıkıntı çekmeden, Dikmen'de seçimin sonuçlanacağını ve yarışın galibi olacağını kaydetti.

'2018-2022 Dönemi Dikmen için çok da iyi geçmedi' diyen Çelebi, ekonominin yıkıcı etkilerini hissettiklerini, 2018'de yaşanan sel felaketi ile oldukça sarsıldıklarını anlattı. 'Dikmen Belediyesi tüm bu yaşananlara rağmen çalıştı' diyen Çelebi, böylesi bir dönemde bile çok ciddi projelere imza attıklarının altını çizdi.

"Tek hedefimiz halkın huzur ve mutluluğu"

Çelebi, şunları kaydetti:

"Dikmen Sağlık Merkezi'ni açtık, iki tane yeni muhtarlık binası açtık. Boğazköy ve Kömürcü'de ana isale hattı yeniledik. Kilometrelerce kaldırım yaptık. Taşkent Köyü halı saha ve tesislerini açtık. Uyumayan bir belediyeyiz. Tek hedefimiz halkın huzuru ve mutluluğu.

"Bu seçimlerde 4 katı fark atacağım!"

Dikmen Belediye Başkanı ve CTP Başkan adayı Dikmen Çelebi, 'çalışmanın, azmin sonu zaferdir' diyerek bu seçimlerde rakiplerine dört katı fark atacağını söyledi.

"Dikmen Belediyesi de Yüksel Çelebi de markadır"

Yeni dönemde Dikmen'in daha planlı bir şekilde büyüyeceğini kaydeden Çelebi, 'Dikmen Belediyesi de, Yüksel Çelebi de bir markadır' dedi. Biz insanın öncelikle sağlığına önem verdik diyen Çelebi, şunları kaydetti:

"Toplamda 86 km içme suyu hattu yeniledik. Suyumuz buz gibi. Musluğu açıp su içebilirsiniz. Öz kaynak gelirlerimizden ciddi yatırım yapıyoruz. Kaldırımları yaptık, köy içlerinde yenilenmeleri gerçekleştirdik. Biz halkımıza sorduk gerçek ihtiyacınız ne dedik, icraatları o şekilde gerçekleştirdik."

"Dikmen Belediyesi'nin bir kuruş borcu yoktur"

Yüksel Çelebi programda Dikmen Belediyesi'nin hiç borcu olmadığını da vurguladı, 'Dikmen Belediyesi'nin bir kuruş borcu yoktur, bunun aksini ispat etsinler anında çekilirim' diye konuştu.

Yeni dönemde bunlar yapılacak...

Çelebi yeni dönem planlarını da şu sözlerle anlattı:

Önce asfaltlarımızı yenileceğiz. Yollarımız dökülecek. Şirinevler Köyünde park yapılacak. Dağyolu'nda ve Dikmen'de atış poligonu yapılacak. Pınarbaşı'na halı saha ve kulüp binası yapacağız.