Çeler: Girne’yi hak ettiği yere getireceğim

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Girne Belediye Başkan adayı Zeki Çeler, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

“BÖLGELERİN EN BÜYÜK SORUNU İLGİSİZLİK”

Girne Belediye Başkan adayı Zeki Çeler, Girne’nin sorunlarını dile getirerek, “Girne’nin genel ana problemi trafiktir. Ancak tüm Girne’yi, tüm adayı ve tüm dünyayı etkileyen de arıtma sorunu var. Bölgelerin en büyük sorunu ilgisizlik. Girne’deki arıtmaya son 8 yılda hiç yatırım yapılmadı. En öncelikli projemiz arıtma konusunda olacak. Gerek uluslararası gerekse merkezi hükümetle gerekli temasları yaparak, hem belediyenin kaynaklarından, hem de yaratacağımız diğer kaynaklardan bu sorunu çözeceğiz” dedi.

Çeler, “Ozanköy’de de ciddi bir trafik problemi var. Dolaylı yoldan trafik insanları sadece işe gidip gelirken yavaşlatmıyor hayatlarını da etkiliyor. Bir ambulans arandığında gitme süresi bugün bellidir trafik nedeniyle. Bugün Ayayorgi’de taş taş üstüne konmadı. Orası da çok kötü durumdadır ifadelerini kullandı.

“VİZYON SAHİBİ BİR KİŞİNİN GİRNE’Yİ YÖNETMESİ GEREKİR”

Çeler, “Dünyada başka ülkelerde devlet insanlarından doğasını, tarihini ve çevresini korumak için yasalar yapar ve müdahalelerde bulunur. Bizim bölgede insanlarımız çevreyi korumak için belediyeye ve hükümete karşı mücadele ederler. Girne Zeytinlik İnisiyatifi imarlaşmaya, tarihi dokunun ve doğanın korunması için kuruldu. Çöpleri toplamak ve asfalt dökmek belediyenin zaten asli görevleridir. Bu yüzden biz farklı projelerimizle bölgeyi kalkındırmak için çalışacağız. İnsanların çekim merkezi olacak hikâyeler vardır Girne’de…” dedi.

Çeler, “Girne’nin bir marka şehir olması gerektiğini savunuyoruz. Yaşanılabilir bir kent olması için çalışmalar yaptık, ciddi bir ekiple çalıştık. Girne ulaşım master planı hazırladık. Arıtma ve çevre konularıyla ilgili uzman kişi ve kurumlarla çalışarak projelerimizi çıkarttık. Girne’nin hak ettiği noktaya gelebilmesi ve vatandaşlarımızın sosyal anlamda hak ettiğine ulaşabilmesi için projelerimizi hayata geçirmek için hazırladık. Girne’nin bir vizyona ihtiyacı var. Vizyon sahibi bir kişinin Girne’yi yönetmesi gerekir. Aynı zamanda tecrübeye de ihtiyacı vardır. Enerjiye ihtiyacı vardır Girne’nin. Tüm enerjisini şehre verebilecek bir başkana ihtiyacı vardır Girne’nin. Vizyonu, enerjisini ve tecrübesini birleştirecek bir başkana ihtiyacı vardır Girne’nin. Yapılacak projelerde cesurca adımlar atabilecek bir lidere ihtiyacı vardır Girne’nin…” şeklinde konuştu.

ZEKİ ÇELER ADAYLIK’TAN ÇEKİLİYOR MU?

Adaylıktan çekilmesi yönünde çeşitli söylentilerin çıkmasının sorulması üzerine Çeler, “Potada olmayan arkadaşlar kendilerini bir yere getirebilmek için kendilerinin üstündekileri aşağıda göstermeye çalışarak dedikodu yapıyorlar. Zeki Çeler projeleri ile yarışın içinde nasıl olduğunu da göstermiştir. Asıl çekilmeyi düşünen kendileridir. Zeki Çeler’in bu yola çıkmışlığı 2010 yılındadır. O zaman da bu dedikoduları yaymaya çalışmışlardı. Ama Zeki Çeler o zaman da yerinde durdu ve şimdi de Zeki Çeler dimdik bu yarışta en önde duruyor ve yerini koyuyor. Vatandaşın da desteğiyle seçim günü Zeki Çeler sandıktan çıkacak” dedi.

ÇELER’DE N AKILLI DURAK PROJESİ…

Toplu taşıma sorunu hakkında konuşan Çeler, “Girne’de dolmuşların vatandaşa çektirdiği çile çok büyük sıkıntıdır. Gerek durak sayıların yetersizliği, gerek güzergâhların doğru kullanılmaması, gerekse de denetimsizlik yüzünden dolmuşların disiplinsiz bir yapısı vardır. Gerek iç kaliteleri, gerek dıştan görüntüleri de tamam değildir. Ayrıca, hem trafik güvenliği açısından tehlikelidirler, hem de trafikte indi bindileri sıklıkla yaptıkları için Girne için müthiş bir problemdir” dedi.

Konuşmasının devamında Çeler, “Önceliğimiz Girne Belediyesi’nin de içinde olduğu şirketleşmeye gitmektir. Öncelikle bu dolmuşların durak sayısını ve dolmuş sayısını artıracağız. GPS yöntemi ile dolmuşların durak dışında durmalarına engel olabileceğiz. Durak dışında duranlara gerekli cezai işlemleri uygulayacağız ve bu sayede akışkanlığı sağlayacağız. Vatandaşlarımız cep telefonu uygulamaları ile kendi bölgelerine en yakın duraklarda güzergâhları görebilecek. Bu uygulamalar dünyanın her yerinde var. Bunu yapabilecek kapasiteye ve vizyona da sahibiz. Şuandaki durumları kalite açısından tamam değildir. Yaparsan kullanırlar, yaparsan insanlar gelirler ama yapmazsan kimse gelmez” dedi.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN PROJE HAZIR…

Çeler, “Sokak hayvanlarıyla ilgili var olan barınağın kapasitesinin artırılması ve diğer yandan da rehabilitasyon merkezinin hayata geçirilmesi gerekir. Bunun yanında ayrıca Girne’de her önüne gelenin kedi köpek satın alabileceği ve besleyebileceği dönem ortadan kalkacak. Özellikle öğrencilerin şehre kattıkları zarar belediye tarafından önlenecektir. Girne Belediyesi tarafından bu konuda etkin bir rol alacağız ve bir denetim mekanizması oluşturacağız. Bunu tüm sivil toplum örgütleri ile birlikte işbirliği yapacağız” dedi.

“GİRNE’Yİ HAK ETTİĞİ YERE GETİRMEYİ UMUT EDİYORUM”

Konuşmasının sonunda Çeler, “Ben Girne’yi Girnelilerin yöneteceğini, Girne’nin hiçbir partinin değil, Girnelilerin öznesi olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu yarışta da başından sonuna kadar dimdik, onurla, ekip arkadaşlarımızla ve Girnelilerle bu yolu yürümeye devam edeceğiz. 25 Aralık gecesi sevincimizi birlikte kutlayacağız ve Girne’yi hak ettiği yere getirmeyi umut ediyorum. Girne kazansın…” şeklinde konuştu.