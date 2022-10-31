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Çeler: “Katılımcılık sözde değil gerçekte olacak”

Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Çeler, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) yönetim kurulunu ziyaret etti.

31 Ekim 2022 Pazartesi 16:04
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Çeler: “Katılımcılık sözde değil gerçekte olacak”



Zeki Çeler ziyarette yaptığı konuşmada, kısa süre önce kurulan GİKAD’ın başarılı çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, derneğin kurduğu akademi ile kooperatifin kadınlara ve ülkeye büyük katkıları olduğunu vurguladı.

Zeki Çeler, belediye başkanlığı görevine gelmesi durumunda sivil toplum örgütleriyle ortak proje üretileceğine dikkat çekerek, “Katılımcılık sözde değil gerçekte olacak” dedi.

Belediyenin öncelikle kendi asli görevlerini yerine getirmesi gerektiğine işaret eden Çeler, projeler konusunda sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket edileceğini ve projelere destek olunacağını dile getirdi.

Belediye içinde kurumsallaşma ve dijitalleşmeyi sağlayacağını anlatan Çeler, yaşanabilir bir Girne için yola çıktığını ifade ederek şöyle konuştu:

“Girne’yi yeniden çekim ve cazibe merkezi yapacağız. Hazırladığımız bilimsel çalışma ile trafik sorununu çözeceğiz. Kanalizasyon sorununu çözmek için çalışmalara başlayacağız. Denizi temiz ve yüzülebilen bir Girne için projelerimizi hazırladık. Kent merkezinden denize girilmesi için düzenleme yapacağız. Kente yerli ve yabancı turist çekerek, kent ekonomisini canlandıracağız. Şehre aidiyet kazandırırken, her kesimin kazanacağı bir Girne yaratacağız” dedi.

Kavuklu: Uyum içinde çalışacağımıza inanıyorum

GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu da yaptığı konuşmada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olduğu dönemde Zeki Çeler ile devlet koruması altındaki çocukların yaşayacağı “Sevgi Evi” projesi konusunda ilk çalışmayı başlattıklarını ifade etti. İçim Çağıner Kavuklu, belediye başkanı seçilmesi durumunda Zeki Çeler ile uyum içinde çalışacaklarına inandıklarını dile getirdi. İçim Çağıner Kavuklu, belediye başkanlığı seçiminde Zeki Çeler’e başarılar diledi.

Son Güncelleme: 31.10.2022 17:23
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