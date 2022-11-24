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Çeler: Spor kulüplerimizin desteklenmesi şartımız ve sorumluluğumuzdur

Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Çeler, Girne Bölgesi’ndeki Girne Halk Evi, Tatlısu Halk Odası ve Doğan Türk Birliği spor kulüplerini ziyaret etti.

24 Kasım 2022 Perşembe 16:39
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Çeler: Spor kulüplerimizin desteklenmesi şartımız ve sorumluluğumuzdur



Zeki Çeler konuyla ilgili yaptığı açıklamada, spor yapan gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durduğunu, ekip çalışmasını öğrendiğini ve hayatının disiplin altına girdiğini söyledi.

Spor yapılmasına imkan veren spor kulüplerinin bu nedenle ülkeye ve topluma fayda sağladığına dikkat çeken Çeler, kulüplerin belediye tarafından desteklenmesinin bir sorumluluk ve şart olduğunu vurguladı.

Girne Belediyesi eski başkanı Erdinç Gürçağ döneminde başlatılan ve kulüplere maddi açıdan büyük katkı sağlayan ülkeye deniz limanından yapılan girişlerden elde edilen ayak bastı paralarının yüze 20’sinin spor kulüplerine bağışlandığına işaret eden Çeler, Girne Belediyesi eski başkanı Sümer Aygın döneminde devam edilen uygulamadan son dönemde vaz geçildiğini ifade etti.

Çeler, bazı spor kulüplerine ek gelir sağlaması için park yeri verilirken bazılarına verilmemesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Çeler, spor kulüplerini sadece futbol takımı olarak görmemek gerektiğine işaret ederek diğer spor dallarına da destek olunması gerektiğini aktardı.

Çeler, belediyenin yaratacağı projelerden gençlerin yararlanması ve istihdam edilmesi için projelerinin olduğunu kaydetti.

Son Güncelleme: 24.11.2022 17:41
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