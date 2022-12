CTP Lefkoşa’nın yıldızları buluştu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi, yarın akşam saat 19.00’da Hidden Garden’da aday tanıtım etkinliği düzenledi.

“Lefkoşa’nın Yıldızları Buluşuyor” konseptiyle düzenlenen Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, Gönyeli Belediyesi Başkanı ve Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Ahmet Benli ile Değirmenlik Belediyesi Başkanı ve Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan adayı Ali Karavezirler ile Belediye Meclis Üyesi adayları tanıtıldı.

AKANSOY: “SON 5 GÜN KALDI, ZAMANI ŞİMDİDİR…”

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, etkinlikte yaptığı açıklamada, “Her seçim önemlidir… Hiçbir baskı altında kalmadan özgür irade ile sandıkta oyumuzu kullanmak demokratik düzenin en temel göstergesidir” dedi.

Akansoy, “Tüm toplumu kucaklayacak, tüm toplum için çalışacak adaylarımızla yola çıktık. Adaylarımız sadece CTP’nin değil, halkındır” ifadelerini kullandı.

Asım Akansoy, “Son 5 gün kaldı zamanı şimdidir. Dostça ve kardeşçe bir düzen için biz buradayız…” diye konuştu.

KARAVEZİRLER: “BİZ BİR AİLEYİZ”

Değirmenlik Belediye Başkanı ve Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan adayı Ali Karavezirler, “Hizmet etmek severek başlar dediğimiz bu yolda 4 yılı bitirdik” dedi.

“Pandemi bizi yıldırtmadı” diyen Karavezirler, şöyle devam etti:

“Bölgemizde, birliği ve beraberliği sağladık. Bir aile olmanın gururunu yaşadık. Ben değil, biz olduk, takım olduk. Biz bir aileyiz. Yeni dönemde de ekibimizle birlikte çok iş yapacağız.”

Karavezirler, “24 Haziran 2018’de bize verdikleri güveni tazeleyeceğiz. Bölge halkımızın güvenlerini 25 Aralık’ta sandıkta göstereceklerine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

BENLİ: “CTP’NİN OLDUĞU YERDE ADALET VE HİZMET VARDIR”

Gönyeli Belediyesi Başkanı ve Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Ahmet Benli, “Ne yapacaksanız aşkla yapacaksınız, koltuk için değil” ifadelerini kullanarak, herkese eşit davrandıklarını ve adil olduklarını vurguladı.

Benli, “Bu adil yönetim ile güçlü bütçe mümkündür, vizyon vardır. Sandıktan korkmayacaksınız… Dönüşüm mümkündür. Köylerimiz şehirlere dönüşüyor, hizmet kalitesi yükseliyor. Bizim, halkımız karşısında başımız eğik olmadı, olmayacak” dedi.

Benli, “CTP’nin olduğu yerde adalet ve hizmet vardır” açıklamasını yaptı.

İNCİRLİ: “ADALET İÇİN GELİYORUZ”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, “Bugüne kadar yaptığımız gibi Lefkoşa’nın kadınlarına, Lefkoşa’nın çocuklarına, Lefkoşa’nın gençlerine, Lefkoşa’nın yaşlılarına, Lefkoşa’nın her taşına, her köşesine ve her canlısına sahip çıkmak için geliyoruz” dedi.

“Lefkoşa’yı hizmet alabilecek hale getireceğiz” diyen İncirli, Lefkoşa’nın hak eden hizmeti alacağını vurguladı.

İncirli, “Biz varsak mazeret, bahane yoktur! Enkaz bulduk deyip kenara geçmek yoktur. Adalet için geliyoruz. 26 Aralık’ta adaleti getirmek üzere göreve geleceğiz” diye konuştu.

İncirli, sandıklara son dakikaya kadar sahip çıkılması gerektiğinin de altını çizdi.

ERHÜRMAN: “LEFKOŞA YILDIZLARINA KAVUŞUYOR”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçim sonucunun bugün belli olduğuna ifade ederek, “Lefkoşa yıldızlarına kavuşuyor…” dedi.

Erhürman, "Bütün yönettiğimiz belediyelerde alnımız açık. CTP'nin belediyecilik vizyonu, adaleti, eşitliği ve hizmeti ortadadır" ifadelerini kullandı.

"Hizmet için adalet için oy istiyoruz" diyen Erhürman, "Bu ülkeyi bölme çabanıza 'hayır' demek için CTP'ye 'evet' denilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Kıbrıs Postası