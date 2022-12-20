Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Sahte Parayla Iphone aldılar
Sahte Parayla Iphone aldılar
Ölümle tehdit edip darp etti
Ölümle tehdit edip darp etti
İskele'de eve baskın! İhbar yakalattı...
İskele'de eve baskın! İhbar yakalattı...
Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp etti!
Kendisinden ayrılmak istene eşini darp...
Aracında yeşil reçete ile satılan ilaçlar bulundu
Aracında yeşil reçete ile satılan...
banner107

CTP Lefkoşa’nın yıldızları buluştu

CTP Lefkoşa İlçesi, “Lefkoşa’nın Yıldızları Buluşuyor” konseptiyle tanıtım etkinliği düzenlendi.

20 Aralık 2022 Salı 21:04
0 Okunma
CTP Lefkoşa’nın yıldızları buluştu



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi, yarın akşam saat 19.00’da Hidden Garden’da aday tanıtım etkinliği düzenledi.

“Lefkoşa’nın Yıldızları Buluşuyor” konseptiyle düzenlenen Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, Gönyeli Belediyesi Başkanı ve Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Ahmet Benli ile Değirmenlik Belediyesi Başkanı ve Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan adayı Ali Karavezirler ile Belediye Meclis Üyesi adayları tanıtıldı.

AKANSOY: “SON 5 GÜN KALDI, ZAMANI ŞİMDİDİR…”

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, etkinlikte yaptığı açıklamada, “Her seçim önemlidir… Hiçbir baskı altında kalmadan özgür irade ile sandıkta oyumuzu kullanmak demokratik düzenin en temel göstergesidir” dedi.

Akansoy, “Tüm toplumu kucaklayacak, tüm toplum için çalışacak adaylarımızla yola çıktık. Adaylarımız sadece CTP’nin değil, halkındır” ifadelerini kullandı.

Asım Akansoy, “Son 5 gün kaldı zamanı şimdidir. Dostça ve kardeşçe bir düzen için biz buradayız…” diye konuştu.

KARAVEZİRLER: “BİZ BİR AİLEYİZ”

Değirmenlik Belediye Başkanı ve Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan adayı Ali Karavezirler, “Hizmet etmek severek başlar dediğimiz bu yolda 4 yılı bitirdik” dedi.

“Pandemi bizi yıldırtmadı” diyen Karavezirler, şöyle devam etti:

“Bölgemizde, birliği ve beraberliği sağladık. Bir aile olmanın gururunu yaşadık. Ben değil, biz olduk, takım olduk. Biz bir aileyiz. Yeni dönemde de ekibimizle birlikte çok iş yapacağız.”

Karavezirler, “24 Haziran 2018’de bize verdikleri güveni tazeleyeceğiz. Bölge halkımızın güvenlerini 25 Aralık’ta sandıkta göstereceklerine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

BENLİ: “CTP’NİN OLDUĞU YERDE ADALET VE HİZMET VARDIR”

Gönyeli Belediyesi Başkanı ve Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Ahmet Benli, “Ne yapacaksanız aşkla yapacaksınız, koltuk için değil” ifadelerini kullanarak, herkese eşit davrandıklarını ve adil olduklarını vurguladı.

Benli, “Bu adil yönetim ile güçlü bütçe mümkündür, vizyon vardır. Sandıktan korkmayacaksınız… Dönüşüm mümkündür. Köylerimiz şehirlere dönüşüyor, hizmet kalitesi yükseliyor. Bizim, halkımız karşısında başımız eğik olmadı, olmayacak” dedi.

Benli, “CTP’nin olduğu yerde adalet ve hizmet vardır” açıklamasını yaptı.

İNCİRLİ: “ADALET İÇİN GELİYORUZ”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, “Bugüne kadar yaptığımız gibi Lefkoşa’nın kadınlarına, Lefkoşa’nın çocuklarına, Lefkoşa’nın gençlerine, Lefkoşa’nın yaşlılarına, Lefkoşa’nın her taşına, her köşesine ve her canlısına sahip çıkmak için geliyoruz” dedi.

“Lefkoşa’yı hizmet alabilecek hale getireceğiz” diyen İncirli, Lefkoşa’nın hak eden hizmeti alacağını vurguladı.

İncirli, “Biz varsak mazeret, bahane yoktur! Enkaz bulduk deyip kenara geçmek yoktur. Adalet için geliyoruz. 26 Aralık’ta adaleti getirmek üzere göreve geleceğiz” diye konuştu.

İncirli, sandıklara son dakikaya kadar sahip çıkılması gerektiğinin de altını çizdi.

ERHÜRMAN: “LEFKOŞA YILDIZLARINA KAVUŞUYOR”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçim sonucunun bugün belli olduğuna ifade ederek, “Lefkoşa yıldızlarına kavuşuyor…” dedi.

Erhürman, "Bütün yönettiğimiz belediyelerde alnımız açık. CTP'nin belediyecilik vizyonu, adaleti, eşitliği ve hizmeti ortadadır" ifadelerini kullandı.

"Hizmet için adalet için oy istiyoruz" diyen Erhürman, "Bu ülkeyi bölme çabanıza 'hayır' demek için CTP'ye 'evet' denilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Kıbrıs Postası

Anahtar Kelimeler:
CTPLEFKOŞAYerel Seçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hamit Bakırcı: Yapacağımız yatırımlarla bölgeye ivme kazandıracağız
Hamit Bakırcı: Yapacağımız yatırımlarla bölgeye ivme kazandıracağız
UBP’nin LTB Başkan adayı Gardiyanoğlu, LTB’yi ziyaret etti
UBP’nin LTB Başkan adayı Gardiyanoğlu, LTB’yi ziyaret etti
CTP’nin Lefkoşa adayları, Alevi Kültür Merkezi’ni ziyaret etti
CTP’nin Lefkoşa adayları, Alevi Kültür Merkezi’ni ziyaret etti








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim