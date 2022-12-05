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CTP’nin LTB Başkan adayı İncirli: Motorlu geçişleri şehrin üç yakasına bölüştürmeliyiz

CTP’nin LTB Başkan adayı Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’da araçlı geçişlerin sadece Metehan-Kermiya-Aydemet’ten yapıldığına işaret ederek, geçişlerin üç noktada sıkışmış olduğunu söyledi, “Motorlu geçişleri şehrin üç yakasına bölüştürmeliyiz.” dedi.

05 Aralık 2022 Pazartesi 21:41
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CTP’nin LTB Başkan adayı İncirli: Motorlu geçişleri şehrin üç yakasına bölüştürmeliyiz



Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sıla Usar İncirli, sosyal medya üzerinden paylaştığı video ile Lefkoşa’da geçişlerin üç noktada sıkışmış olduğunu dile getirdi.

CTP’nin LTB Başkan adayı Sıla Usar İncirli, “Şehrimizde araçlı geçişler sadece Metehan-Kermiya-Aydemet geçiş noktasından yapılıyor. Yaşanan yoğunluk, çevre ve hava kirliliği geçişleri “adeta kabusa dönüştürdü” dedi.

"EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL YAŞAMDA ADAMIZI BİRLEŞTİRMEYE LEFKOŞA’DAN BAŞLAYACAĞIZ"

“Lefkoşa’mıza birçok açıdan fayda sağlayacak yeni ”geçiş noktalarına ihtiyacımız var” diyen İncirli, şöyle devam etti:

“Önceliğimiz Haspolat-Mia Milia ve Kaymaklı geçiş noktalarıdır. Bu geçiş yarın olacakmış gibi alt ve üst yapıların süratle tamamlanmasını sağlayacak projelerimizi hazırladık.

Siyasal çözüm için çalışmaya devam ederken elimizdeki imkanların tümünü kullanarak şehrimizin dünyayla bütünleşmesine imkan sağlamak üzere kollarımızı sıvadık. Ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamda adamızı birleştirmeye Lefkoşa’dan başlayacağız.”

İncirli, “Motorlu geçişleri şehrin üç yakasına bölüştürerek, bu kabustan uyabiliriz. Geçiş noktalarının artırılması ile ilgili inisiyatif alacağız, konuyu gündemde tutacağız, gerçekleşmesi için takipçi olacağız ve proaktif çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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