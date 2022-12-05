Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gönyeli - Alayköy Belediye Başkan Adayı Hüseyin Amcaoğlu, “Güçlü Belediye Güçlü Gelecek” diyerek resmi kampanyasını başlattı ve vatandaşların kapısını çalmaya başladı. Amcaoğlu; “herşey Gönyeli-Alayköy için, derdimiz koltuk değil” dedi.

Hüseyin Amcaoğlu, “halkın ihtiyaç duyduğu hizmeti en doğru ve adil şekilde alabilmesi için çalışacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın” diye konuştu. Amcaoğlu, rozete göre değil, herkese şeffaf, eşit ve en hızlı hizmeti vereceklerine işaret etti.

“Farkımızı göstereceğiz”

Gönyeli - Alayköy halkına, belediyecilik anlayışının sadece sözde değil, uygulamada da olması gerektiğini söyleyen Hüseyin Amcaoğlu; “ekibimle birlikte insan odaklı ve sürdürülebilir projeleri hayata geçireceğiz ve her anlamda farkımızı göstereceğiz” dedi.

“Hizmet etmek için heyecanımız var”

UBP Gönyeli - Alayköy Belediye Başkan Adayı Hüseyin Amcaoğlu, bugün itibariyle kapı kapı dolaşıp bütün vatandaşlara ulaşmaya çalışacaklarını ve projelerini anlatacaklarını kaydetti. Amcaoğlu; “Hizmet etmek için heyecanımız var. Derdimiz, koltuk kapmak değil, derdimiz Gönyeli-Alayköy’e yakışan en iyi ve en kaliteli hizmeti vermektir” dedi.