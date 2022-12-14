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Dikmen-Haspolat yol yapımı başladı

Dikmen’i Haspolat’a bağlayan ve can güvenliğini tehdit eden yolun yeniden yapımına başlandı.

14 Aralık 2022 Çarşamba 15:00
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Dikmen-Haspolat yol yapımı başladı



Dikmen ve bölgesinde yaşayan vatandaşların en büyük sorunlarından biri olan ulaşım konusunda hükümetin girişimleri sonuç verdi; tehlike arz eden yolların yeniden yapımına başlandı.

Başbakan, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel Haspolat ile Taşkent arasındaki yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Başbakan Üstel’e incelemelerinde Ulusal Birlik Partisi Dikmen Belediye Başkan adayı Niyazi Öztürk ile bazı milletvekilleri de eşlik etti.

Başbakan Üstel, özellikle Haspolat ile Taşkent arasındaki yolun çok dar ve asfaltının da çok yıpranmış olduğunu ve araç sürücüleri için büyük tehlike arz ettiğini anımsatarak, yolun yeniden yapılmasıyla ilgili çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Başbakan Üstel, “Koalisyon ortaklarımızla birlikte reform yapacağız, yarım kalan projeleri bitireceğiz, halkımızın ihtiyaç duyduğu projeleri tamamlayacağız dedik. Bugün de işte bir örneğiyle karşınızdayız” dedi

Bölgede büyük bir sıkıntı yaşandığını ve bu yolu kullanan insanların can güvenliği olmayan bir yolda seyahat etmek zorunda kaldıklarına vurgu yapan Üstel, “Anavatan Türkiye ile birlikte ülkede ihtiyaç duyulan tüm yolları düzenliyoruz” diye konuştu.

“VATANDAŞLAR LEFKOŞA TRAFİĞİNE GİRMEDEN DOĞRUDAN HASPOLAT KAVŞAĞINA ÇIKABİLECEK”

Taşkent-Dikmen ve Taşkent-Güngör köyleri arasındaki yolun süratle bitirileceğini müjdeleyen Üstel, şöyle devam etti:

“Bu yolda hem asfalt çok kötü durumdaydı hem de yol çok dardı ve sürücüler için ciddi tehlike arz ediyordu. Şimdi mevcut asfalt kaldırılıyor ve yeni asfalt dökülürken yol da 8 metre yani iki aracın rahatlıkla seyredebileceği şekilde genişletiliyor. Bu yolu kullanan vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla seyahat edebilecek. Kısa zamanda Dikmen-Taşkent arası bitecek ve çalışmalar Haspolat’a doğru devam edecek. Böylelikle Boğaz, Taşkent ve Dikmen hatta Girne’de yaşayan inşalarımızın bu yolu kullanarak Lefkoşa trafiğine girmeden doğrudan Haspolat kavşağına çıkabilecekler.”

Başbakan Üstel, “Eksiklik hissettiğimiz her konuda başvurduğumuz Anavatan Türkiyemize, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’a bir kez daha teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bu projeleri Anavatanımız ile birlikte hayata geçiriyoruz” dedi.

ÖZTÜRK: VERİLEN SÖZLER HAYATA GEÇCEK

Başbakan Ünal Üstel’e eşlik eden UBP Dikmen Belediye Başkan adayı Niyazi Öztürk de Dikmen halkına çağdaş bir belediye hizmeti sözü verdiklerini belirterek, bu sözleri bir bir yerine getireceklerini kaydetti.

Öztürk, “Hükümetimizin desteği ile projeler hayat bulacak, Dikmen ve bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız hizmete kavuşacak” dedi.

TOPLAM 18 KM’LİK YOL YAPIM PROJESİ

Yol yapımında görevli PROYAP Proje Müdürü Nihat Ercanlı da projeyle ilgili bilgi verdi.

Projenin Haspolat’tan başlayıp, Taşkent, Dikmen ve Boğazköy’e kadar uzanan 18 km’lik yol yapım projesi olduğunu söyleyen Ercanlı, “Şu an Haspolat Taşkent arasında 5 kilometrelik yolun yapımına devam ediyoruz. Yol bittiği zaman 8 metre genişliğinde olacak” diye konuştu.

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