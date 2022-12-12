Dikmen Niyazi Öztürk’ü kucakladı

Ulusal Birlik Partisi’nin Dikmen Belediye Başkan adayı Niyazi Öztürk, Dikmen’de gerçekleştirilen yürüyüşte bölge halkı ile kucaklaştı.

25 Aralık’ta yapılacak yerel seçimlerde Dikmen’de yapılan yürüyüşe Başbakan, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, YDP Genel Sekreteri Talip Atalay, UBP’li bazı milletvekilleri ve belediye meclis üyesi adayları ile parti sempatizanları katıldı.

Üstel’e büyük ilgi gösteren Dikmen sakinleri UBP’nin adayı Öztürk’ü bağrına bastı.

Yürüyüş yapıp broşür dağıtılan etkinlikte Niyazi Öztürk’e vatandaşların gösterdiği ilgi ve sevgi dikkatlerden kaçmadı.

Başbakan Üstel de, gördüğü ilgi ve sevgi ile Öztürk’ün seçimi kazanacağına inanç belirtti, partililerine daha çok çalışma tavsiyesinde bulundu

Vatandaşlarla sohbet eden Niyazi Öztürk, Dikmen’i hak ettiği kaliteli bir yaşama ulaştırmak için aday olduğunu söyleyerek, “Sizlerin desteğiyle Dikmen’de yeni bir dönemi başlatacağız” dedi.

“Dikmen ve bağlı köyleri artık çağdaş belediyecilik ile tanışacak” diyen Öztürk, Dikmen halkının gösterdiği ilgi ve sevgiye teşekkür etti.

Niyazi Öztürk etrafında birleşen Dikmen halkı, 26 Aralık’ta Dikmen’e güneş doğacağını söyleyerek, Öztürk’ün Dikmen’i geliştirip değiştirecek tek aday olduğuna vurgu yaptı.