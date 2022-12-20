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“Dinlenme Tesisleri Projesi ile bölge ekonomisi canlanacak”

UBP’nin Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan adayı Halil Kasım, ‘Mersinlik Kamp Alanı Belediye Dinlenme Tesisleri Projesi’ni tanıttı, proje ile bölge ekonomisine katkı sağlanacağına vurgu yaptı 

20 Aralık 2022 Salı 14:44
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“Dinlenme Tesisleri Projesi ile bölge ekonomisi canlanacak”



Ulusal Birlik Partisi’nin Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan adayı Halil Kasım, projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 
‘Lidere göre yönetim değil, halka göre lider’ olacağının altını çizen Kasım, “Zorlu dönemeçleri bölge halkımla birlikte birlik ve dayanışma içerisinde geçeceğiz” dedi. 
Kasım, belediyeler reformu ile genişleyen hizmet alanı için yeni projeler hazırladıklarını ifade ederek, bunlar hakkında bilgi paylaştı.
Mersinlik Kamp Alanı Belediye Dinlenme Tesisleri Projesi’ne dikkat çeken Kasım, bu proje ile bölge halkının ürettiklerinin satabileceği, belde halkının ve belediyenin gelirlerini artırabileceğini vurguladı.
En büyük hedeflerinin bölgesel kalkınma olduğunu söyleyen Kasım, projelerin de bu doğrultuda hazırlandığına dikkat çekti. 
Kasım, “Her şeyden önce bölge halkımızın hak ettiği yaşam kalitesini artırmak için sürdürülebilir bir kalkınma modeli yaratmak gerekiyor. Hükümetimizle birlikte bu hamleleri yapacağız” ifadelerini kullandı. 
“Her şey çok güzel olacak… Söz veriyoruz!” ifadelerini kullanan Kasım, şeffaf bir belediyecilik anlayışı ile hareket edeceklerini dile getirdi. 
UBP’nin Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan adayı Kasım, “Halkımızın mutluluğu için daha iyi bir hizmet, daha iyi bir Geçitkale-Serdarlı için göreve hazırım” açıklamasını da yaptı.

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UBPHalil KasımMersinlikKampALANDinlenmeTesisYerel Seçim
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