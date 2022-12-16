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DP 'Aday Tanıtım Gecesi' düzenledi

DP, 'Aday Tanıtım Gecesi' düzenlendi. Gecede, LTB, Gönyeli-Alayköy ve Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi'nin başkan adayları ile Belediye Meclis Üyesi adayları tabana tanıtıldı.

16 Aralık 2022 Cuma 22:34
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DP 'Aday Tanıtım Gecesi' düzenledi



Demokrat Parti (DP) 25 Aralık’ta gerçekleştirilecek yerel yönetim seçimleri ile ilgili “Aday Tanıtım Gecesi” düzenlenerek, ittifak adayı olan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Hüseyin Amcaoğlu ve Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan adayı Ebru Törehan tabana tanıtıldı.

Belediye Meclis Üyesi adaylarının da tanıtıldığı gece, şölen havasında gerçekleşti.

DP Lefkoşa İlçe Başkanı Kemal Öztürk, DP Milletvekili Hasan Tosunoğlu ve DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu bir konuşma yaptı.

Ataoğlu konuşmasında, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Birlik ve beraberlik içerisinde bu seçimi kazanacağız” dedi.

“Hükümet ortakları olarak adaylarımızın belirlenmesinde çok samimi bir duruş sergiledik” diyen Ataoğlu, 18 belediye başkanına da destek belirterek, tebrik etti. 

Ataoğlu, “Herkesi tehdit etmeye başladılar. ‘Belediye başkanı değişirse gelecek olan sizleri işinizden edecek’ diyorlar. Tam aksine hiçbir çalışan arkadaşımız asla ve asla işinden olmayacak. Hiçbir arkadaşımızın saçının teline zarar gelmeyecek” diye konuştu.

18 belediye ile belediyelerin daha iyi hizmet vereceğini ve sürdürülebilir olacağını aktaran Ataoğlu, “Biz hükümet olarak, verdiğimiz olduğumuz sözün arkasında duracağız. Bazılarının dayandığı kapı Avrupa Birliği ise bizim dayandığımız kapı ana vatandır” ifadelerini kullandı. 

Son Güncelleme: 16.12.2022 23:38
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