DP'den seçim değerlendirmesi...

Demokrat Parti'den yapılan açıklama şöyle:

2022 Yerel Yönetim Seçimlerinin olaysız ve büyük bir olgunluk içerisinde tamamlanmış olmasının mutluluğu içerisindeyiz.

İkinci mutluluğumuz ise Demokrat Parti Amblemi altındaki tek adayımız olan Tatlısu Belediye Başkanı Hayrı Orçan’ın seçimi kazanmış olmasıdır.

Seçim süreci içerisinde, Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi’nin oluşturduğu ittifak içerisinde partimizin, sonuçlardan bağımsız olarak, samimiyetle ve var gücüyle çalışmış olmanın verdiği huzur içerisindeyiz.

Belediye meclisi üyelerinin oy sayımı ve ülke geneli tam neticeler ortaya çıktıktan sonra daha sağlıklı ve kapsamlı bir değerlendirme yapmış olacağız .

Sonuçların ülkemize hayırlı olmasını dilerken, seçilen tüm belediye başkanlarına bu yeni dönemde başarılar dileriz.