Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
KKTC'ye giriş yaparken tutuklandı
KKTC'ye giriş yaparken tutuklandı
İşlediği suçtan cezaevine gönderildi
İşlediği suçtan cezaevine gönderildi
Çaldığı tüpleri markete sattı
Çaldığı tüpleri markete sattı
Girne’de sahte para: 6 zanlıdan 1’inin suçsuz olduğu anlaşıldı, 5 zanlı cezaevine gönderildi
Girne’de sahte para: 6 zanlıdan...
Trafikte milletvekiline hakaret etti
Trafikte milletvekiline hakaret etti
banner107

Ebru Törehan: Belediye her sıkıntıda insanımızın yanında olacak

UBP’nin Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkan adayı Törehan, geliştirdikleri projeler ile belediyenin yardıma muhtaç insanların daima yanında olacağını kaydetti

15 Aralık 2022 Perşembe 14:22
36 Okunma
Ebru Törehan: Belediye her sıkıntıda insanımızın yanında olacak



Ulusal Birlik Partisi’nin Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkan adayı Ebru Törehan köy ziyaretlerine devam ediyor.

Belediye meclis üyesi adayları ile birlikte çaldığı her kapıda güler yüzle karşılanan Törehan, vatandaşlara projelerinin yazılı olduğu kitapçığı takdim etti, onlarla sohbet etti.

Törehan’ın samimi yaklaşımı ve gerçekçi projeleri vatandaşlardan tam not aldı.

Yerel yönetimlerin temel belediyecilik işleri dışında bir çok sosyal proje üretmesi gerektiğini söyleyen Ebru Törehan, kendilerinin yönetiminde belediyenin insan odaklı çalışmalar yapacağını kaydetti.

Hazırladıkları tüm projelerin vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirildiğine vurgu yapan Törehan, ekonomik durumun yarattığı bir çok psikolojik sıkıntının var olduğunu gördüklerini ifade etti.

Bu yönde projeler ürettiklerini dile getiren Törehan, “Yalnız Değilsiniz Projesi” ve “Buradayım Projesi”nden bahsetti.

YALNIZ DEĞİLSİN PROJESİ

“Yaşanan vefatlar sonrası, ailelerde baş gösteren psikolojik, ekonomik ve sosyal sıkıntıların aşılması sürecinde belediye olarak halkımızın yanında olacağız” diyen Törehan, “Bu kayıplar yüzünden eğitimlerine devam edemeyecek noktaya gelen çocuklarımızın eğitimlerinin devam edebilmesine yönelik her tür katkıyı sağlayacağız. İhtiyaç duyulan hallerde uzmanlarımız eşliğinde psikolojik destek imkanı sunacağız” diyerek belediyenin her zaman yurttaşların yanında olacağını vurguladı.

BURADAYIM PROJESİ

“Buradayım projesi” ile ilgili de bilgiler veren Ebru Törehan, “Bölgemizdeki ihtiyaç duyan tüm insanlarımıza, anlaşmalarını yaptığımız hukuk büroları ile Aile ve Hukuk Mahkemeleri'nde olan davalarında ücretsiz destek olacağız” dedi.

Ebru Törehan, yeni dönemde Değirmenlik Akıncılar bölgesi sakinlerinin yüzünün güleceğini belirterek, “Sözümüz hizmettir” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
UBPUlusal Birlik PartisiEbru TörehanSeçimYerel Seçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatma Çimen Tuğlu: Tarım iş gücüne destek vereceğiz
Fatma Çimen Tuğlu: Tarım iş gücüne destek vereceğiz
Hamit Bakırcı: Bölgemize üniversite kazandıracağız
Hamit Bakırcı: Bölgemize üniversite kazandıracağız
Sıla Usar İncirli: Lefkoşa, kendi ayakları üzerine kalkacak
Sıla Usar İncirli: Lefkoşa, kendi ayakları üzerine kalkacak








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim