Ebru Törehan: Belediye her sıkıntıda insanımızın yanında olacak

Ulusal Birlik Partisi’nin Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkan adayı Ebru Törehan köy ziyaretlerine devam ediyor.

Belediye meclis üyesi adayları ile birlikte çaldığı her kapıda güler yüzle karşılanan Törehan, vatandaşlara projelerinin yazılı olduğu kitapçığı takdim etti, onlarla sohbet etti.

Törehan’ın samimi yaklaşımı ve gerçekçi projeleri vatandaşlardan tam not aldı.

Yerel yönetimlerin temel belediyecilik işleri dışında bir çok sosyal proje üretmesi gerektiğini söyleyen Ebru Törehan, kendilerinin yönetiminde belediyenin insan odaklı çalışmalar yapacağını kaydetti.

Hazırladıkları tüm projelerin vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirildiğine vurgu yapan Törehan, ekonomik durumun yarattığı bir çok psikolojik sıkıntının var olduğunu gördüklerini ifade etti.

Bu yönde projeler ürettiklerini dile getiren Törehan, “Yalnız Değilsiniz Projesi” ve “Buradayım Projesi”nden bahsetti.

YALNIZ DEĞİLSİN PROJESİ

“Yaşanan vefatlar sonrası, ailelerde baş gösteren psikolojik, ekonomik ve sosyal sıkıntıların aşılması sürecinde belediye olarak halkımızın yanında olacağız” diyen Törehan, “Bu kayıplar yüzünden eğitimlerine devam edemeyecek noktaya gelen çocuklarımızın eğitimlerinin devam edebilmesine yönelik her tür katkıyı sağlayacağız. İhtiyaç duyulan hallerde uzmanlarımız eşliğinde psikolojik destek imkanı sunacağız” diyerek belediyenin her zaman yurttaşların yanında olacağını vurguladı.

BURADAYIM PROJESİ

“Buradayım projesi” ile ilgili de bilgiler veren Ebru Törehan, “Bölgemizdeki ihtiyaç duyan tüm insanlarımıza, anlaşmalarını yaptığımız hukuk büroları ile Aile ve Hukuk Mahkemeleri'nde olan davalarında ücretsiz destek olacağız” dedi.

Ebru Törehan, yeni dönemde Değirmenlik Akıncılar bölgesi sakinlerinin yüzünün güleceğini belirterek, “Sözümüz hizmettir” diye konuştu.