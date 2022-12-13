Ebru Törehan: Festivaller tekrar hayata geçirilecek

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan adayı Ebru Törehan, kültürel değerlere sahip çıkacağının altını çizdi.

Ebru Törehan, bölgede düzenlenen, Kalavaç Kültür ve El Sanatları Festivali, Dilekkaya Hellim Festivali, Kırıkkale Gabbar Festivali, Değirmenlik Çocuk ve Kültür Festivali, Gaziköy Bidda Badades Festivali ve Akıncılar Zivaniya Festivali’ni tekrar hayata geçireceklerini belirtti.

Festivallerin bölge ekonomisine katkısının büyük olacağını ifade eden Ebru Törehan, “Festivaller bölge turizmini canlandırarak, bölge halkımızın gelirlerine katkı olarak yansıyacak” dedi.