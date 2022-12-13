Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı
Girne'nin göbeğinde adam bıçakladı!
Girne'nin göbeğinde adam bıçakladı!
2 yıl hapis yatacak
2 yıl hapis yatacak
Zanlılar cezaevine gönderildi
Zanlılar cezaevine gönderildi
12 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
12 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
banner107

Ebru Törehan: Festivaller tekrar hayata geçirilecek

UBP’nin Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan adayı Ebru Törehan, kültürel değerlere sahip çıkarak bölgedeki festivalleri tekrar hayata geçireceğini vurguladı

13 Aralık 2022 Salı 12:04
65 Okunma
Ebru Törehan: Festivaller tekrar hayata geçirilecek



Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan adayı Ebru Törehan, kültürel değerlere sahip çıkacağının altını çizdi.

Ebru Törehan, bölgede düzenlenen, Kalavaç Kültür ve El Sanatları Festivali, Dilekkaya Hellim Festivali, Kırıkkale Gabbar Festivali, Değirmenlik Çocuk ve Kültür Festivali, Gaziköy Bidda Badades Festivali ve Akıncılar Zivaniya Festivali’ni tekrar hayata geçireceklerini belirtti.

Festivallerin bölge ekonomisine katkısının büyük olacağını ifade eden Ebru Törehan, “Festivaller bölge turizmini canlandırarak, bölge halkımızın gelirlerine katkı olarak yansıyacak” dedi.

Anahtar Kelimeler:
UBPEbru TörehanDeğirmenlikSeçimYerel Seçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdal Özcenk: Yeni merkezler, daha mutlu gençler
Erdal Özcenk: Yeni merkezler, daha mutlu gençler
Hüseyin Amcaoğlu: Modern Açık Pazar ve Etkinlik Alanı hayat bulacak
Hüseyin Amcaoğlu: Modern Açık Pazar ve Etkinlik Alanı hayat bulacak
Hamit Bakırcı: İmar planı gelecek, emirnameler kalkacak
Hamit Bakırcı: İmar planı gelecek, emirnameler kalkacak








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim