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Ebru Törehan: Küçük esnaf sanayi bölgesi kurulacak

UBP Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkan Adayı Törehan, küçük esnaf sanayi sitesi projesi ile hem yeni yatırımlara olanak sağlayacak, hem de mevcut yatırımların gelişmesine olanak sağlayacaklarını söyledi

16 Aralık 2022 Cuma 14:17
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Ebru Törehan: Küçük esnaf sanayi bölgesi kurulacak



Ulusal Birlik Partisi’nin Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkan Adayı Ebru Törehan, köy ziyaretlerine devam ediyor..

Bölge sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği Törehan’a ziyaretlerinde belediye meclisi üyesi adayları da eşlik ediyor.

Vatandaşlarla sohbet eden Törehan, onları dinliyor, ortaya çıkan sıkıntıların aşılmasına yönelik hazırladığı projeleri bölge sakinleri ile paylaşıyor.

Bir çok köyde mahalle aralarında atölyeler olduğunu ve bunun sağlıklı bir çalışma ortamı olmadığını söyleyen Ebru Törehan, bir sanayi bölgesi ihtiyacının görüldüğünü kaydetti.

Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkan adaylığına karar verdiği zaman her gölgeyi gezip sorunları tespit ettiğini anımsatan Törehan, “Görüyorum ki köy içlerinde küçük atölyelerle esnafımız para kazanmaya çalışıyor. Biz bu atölyeleri çok daha çağdaş bir çalışma ortamına dönüştürmek istiyoruz. Böylelikle üretim kalitelerinin artacağı, esnafımızın da mutlu olacağı bir ortam yaratmayı hedefliyoruz” dedi.

Göreve geldiği zaman kurulacak olan küçük esnaf sanayi bölgesi ile yeni iş sahaları ve yeni istihdam olanaklarının da sağlanacağına vurgu yapan Ebru Törehan, sözlerine şöyle devam etti:

“Kuracağımız küçük esnaf sanayi bölgesi ile hem yeni sanayi yatırımlarının oluşmasına katkı sağlayacağım, hem de var olan sanayi işletmelerimizin fiziki gelişimine büyük katkı sağlayacağız”

Törehan’ın bölge ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş projelerine vatandaşlar da tam not verdi.

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik PartisiEbru TörehanUBPDeğirmenlik
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