Ebru Törehan: Yeni pazar yerleri ile köyler canlanacak

Ulusal Birlik Partisi’nin Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan adayı Ebru Törehan bölge ekonomisine katkı sağlayacak projelerinden bahsetti.

Köy ziyaretlerinde pazar yerleri projesi ve iyilik şenliği projesini anlatan Törehan’ın bu projelerine vatandaşlar da büyük destek verdi.,

Gittiği her köyde sevgi ve ilgi ile karşılanan Törehan, emin adımlarla Başkanlık yolunda ilerlemeye devam ediyor.

Ebru Törehan hazırladıkları projelerle hem köy kadınlarının ev ekonomisine katkı sağlayacağını, hem de bölgeye insan çekmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Törehan, “Kuracağımız mini pazar alanları ve tanzim yerleri ile köylerimizde oluşturacağımız çarşılarımızın canlılık kazanmasını sağlayacak, böylelikle esnafımızın gelirini artırmasında yardımcı olacağız” dedi.

İYİLİK ŞENLİKLERİ PROJESİ

İyilik Şenlikleri Projesi’yle de ülkenin resmi tatil günlerinde köy meydanlarında kurulacak açık pazarlar ile bölge halkının el emeği ile yaptığı ürünleri satarak ev ekonomisine katkıda bulunmalarının sağlanacağına değinen Törehan, bölgesel kalkınmanın önemine işaret etti.

Her alanda ortaya koydukları projeler ile işsizliğin azalmasını, ekonominin güçlenmesini ve mutlu insanların yaşadığı bir belde yaratmayı hedeflediklerini ifade eden Ebru Törehan, “Sözümüz hizmettir” dedi.

Değirmenlik ve köylerinin değişime ve gelişime ihtiyaç duyduğunu dile getiren Törehan, “Bu değişim ve gelişimi sağlayacak projelerimiz hazır. Merkezi hükümet ile işbirliği içinde projelerimiz bir bir hayat bulacak ve bölgemiz kalkınacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.