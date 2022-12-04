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Edip: Güçlü gelecek için yeni projeler hazır

Beyarmudu Belediye Başkanı ve UBP’nin belediye başkan adayı İlker Edip, durmak yok, yola devam” diyerek güçlü bir geleceğe belde halkı ile birlikte ilerleyeceklerini söyledi

04 Aralık 2022 Pazar 16:21
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Edip: Güçlü gelecek için yeni projeler hazır



Beyarmudu Belediye Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Belediye Başkan adayı İlker Edip, yerel seçimlere yönelik yaptığı açıklamada, “Durmak yok” vurgusu yaptı.

Edip, “İlk günkü aşk ve heyecanımızla, bugüne kadar elde etmiş olduğumuz bilgi ve deneyimimizle, yarım kalan projelerimizi tamamlayıp, bunların üzerine yenilerini de katarak yolumuza devam edeceğiz” dedi

Bölge halkının hayat kalitesini yükseltecek yeni projeler hazırladıklarına dikkat çeken Edip, “Projelerimiz bir bir hayat bulacak güçlü geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz” diye konuştu.

Bölgedeki sorunları bildiklerini ve merkezi hükümet ile birlikte sorunları bir bir çözeceklerini söyleyen Edip, “Halkımızın yüzünü güldüren mutlu bir belde yaratmak için çıktığımız bu yolda yeni dönemde yeni projeler ile bunu sağlayacağız” dedi.

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