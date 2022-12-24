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Edip: Hep birlikte başaracağımıza inancım sonsuz

Beyarmudu Belediye Başkanı ve UBP’nin başkan adayı İlker Edip, yeni projelerle birlikte beldenin hak ettiği güzel yarınlara ulaştırılacağının altını çizerek, “Hep birlikte başaracağımıza inancım sonsuz” dedi.

24 Aralık 2022 Cumartesi 12:10
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Edip: Hep birlikte başaracağımıza inancım sonsuz



Beyarmudu Belediye Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi’nin Beyarmudu Belediye Başkan adayı İlker Edip, seçim çalışmalarını tamamladı.

Edip, halkı gülümseten bir belediyecilik anlayışıyla yoluna devam edeceğinin altını çizerek, “Bizim farkımız, halkımızın desteğidir” dedi.

Yeni projelerle birlikte beldenin hak ettiği güzel yarınlara ulaştırılacağını ifade eden Edip, “İlk günkü aşk ve heyecanımızla, bugüne kadar elde etmiş olduğumuz bilgi ve deneyimimizle güçlü bir geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Edip, hiçbir ayrım yapmadan tüm belde halkına hizmet edeceklerinin sözünü vererek, yarım kalan projelerin tamamlanacağını ve yeni projelerle yola devam edileceğini dile getirdi.

İlker Edip, “Hep birlikte başaracağımıza inancım sonsuz” diyerek, güzel günlerin yakın olduğunu vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Yerel SeçimUBP
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