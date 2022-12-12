Efendi: Bölgemizi İmar Planıyla Kalkındıracağız

Tepebaşı ve Akdeniz köylerini ziyaret eden Efendi, hiçbir zaman halka boş vaatler vermediğine dikkat çekerek, “Bölgemizi imar planıyla kalkındırmak için girişim yapacağız” dedi.

“HERKESE EŞİT HİZMET VERECEĞİZ”

Efendi, bölgeyi kalkındırmak için vizyon sahibi olunması gerektiğinin altını çizerek kendilerinde bu vizyonun olduğunu belirtti. Geçtiğimiz günlerde Akdeniz köyündeki bir sit alanına “inşaat yapılacağı” sözü verildiğine işaret eden Efendi, böyle bir durumun asla mümkün olmadığını, sit alanlarına çivi bile çakılamayacağını vurguladı. Efendi, Akdeniz ve Tepebaşı’nda yaşanan imar sorununu doğru şekilde gelişime katkı sağlayacak kararlarla çözme hedefinde olduklarını söyledi. İmar planlarının sadece “kat izinleriyle” ilgili olmadığına dikkat çeken Efendi, 20 yıl sonraki okul ve sağlık merkezi ihtiyacının da imar planıyla çözüldüğünü belirtti. Efendi, göreve geldiklerinde insanları hiçbir zaman ayrıştırmayacaklarını ve herkese eşit hizmet vereceklerinin de sözünü verdi.

“KATILIMCI BİR YÖNETİM ANLAYIŞI BENİMSEYECEĞİZ”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkan adayı Emre Efendi, Akdeniz köyünün yıllardır çeşitli gerekçelerle hak ettiği hizmeti alamadığını belirterek, “Bölgede yaratacağımız farkla güçlü bir belediye olacağız” dedi. Akdeniz köyünü ziyaret eden Efendi, bölgenin kalkınması için “vizyon” sahibi olunması gerektiğine dikkat çekerek bunun için doğru bir belediye yönetimine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. CTP’li belediyelerin yerelde bir marka olduğunu söyleyen Efendi, “Yıllarca Kıbrıs’ın en güzel bölgelerinden birinde yaşarken, en kötü beledi hizmetin verildiği bir yer olarak lanse edildik. Bunun sebebi yönetici zihniyeti ve vizyonsuzluk gibi unsurlardan oluşmakta…” şeklinde konuştu. Belediyelerin birleştirilmesinden ardından yeni kurulan belediyenin 312 km² yüzölçümüyle Malta adası kadar büyüklüğe ulaştığını belirten Efendi, bu büyüklükte bir bölgenin “tek adam” rejimiyle yönetilemeyeceğini vurguladı. Efendi, 312 km² büyüklüğündeki bir alanın kurumsallaşmadan yönetilmesinin mümkün olmadığını ifade ederek, “Biz katılımcı bir yönetim anlayışı benimseyeceğiz” dedi.