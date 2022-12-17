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Efendi: Kadınların gücünün farkında olmanın zamanı geldi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkan adayı Emre Efendi, belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte, bölgeyi atıl durumda bırakan yerel yönetim anlayışından arındıracaklarını ifade etti.

17 Aralık 2022 Cumartesi 16:44
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Efendi: Kadınların gücünün farkında olmanın zamanı geldi



Manolya Hotel’de düzenlenen “Kadın Dayanışma Etkinliği”nde konuşan Efendi, bölge halkının laik olduğu yönetime değişimle kavuşacağını vurgulayarak kadınların da söz sahibi olacağı yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini belirtti.
Etkinliğe, CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, Meclis Başkan Yardımcısı ve CTP MYK üyesi Fazilet Özdenefe ve CTP Lefkoşa milletvekili ve sivil toplum örgütleri ile ilişkilerden sorumlu MYK üyesi Filiz Besim de katıldı.

BİRLİK, BERABERLİK VE DAYANIŞMA MESAJI
CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkan adayı Emre Efendi’nin ülkenin taşına, toprağına aşık bir insan olduğunu ifade ederek sosyal politikalara, adalete, kadın ve çocuk haklarına yönelik duyarlılığına işaret etti. CTP Lefkoşa milletvekili ve sivil toplum örgütleri ile ilişkilerden sorumlu MYK üyesi Filiz Besim de Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin belediye yönetimlerinde marka haline geldiğini, her zaman projeleri olduğunu, ekip halinde çalıştıklarını söyledi. Besim, CTP’li belediyelerin bölgesini sevdiğini, kadına, kırılgan gruplara, engellilere, yaşlı bakımına, çevreye ve daha birçok konuya karşı duyarlı olduğunu anlattı. Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkan adayı Emre Efendi’nin de beldesine ve bölgesine sahip çıkan bir başkan olacağına işaret den Besim, “Hep birlikte el ele başaracağız. Ama şunu bilin ki, eğer kadınlar sokağa çıkmışsa mutlaka bir değişim kaçınılmazdır ve olacaktır” dedi.

EFENDİ: KADINLARIN GÜCÜNÜN FARKINDA OLMANIN ZAMANI GELDİ
CTP Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkan adayı Emre Efendi, beldedeki değişim hareketinin kadınlarla başladığına dikkat çekerek dönüşüm ateşini kadınların yaktığını söyledi. Uluslararası alanda kadına verilen değerin, demokrasinin nerede olduğunu gösterdiğini belirten Efendi, ülkemizde bu anlamda olumlu adımlar atılmış olsa da henüz istenilen noktada olunmadığını ifade etti. Efendi, kadınların gücünün farkında olmanın zamanının geldiğine işaret etti. Belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte bölgeyi atıl durumda bırakan yerel yönetim anlayışından arındıracaklarını ifade eden Efendi, bölge halkının laik olduğu yönetime değişimle kavuşacağını vurguladı.

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