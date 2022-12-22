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Emekliler Cemiyeti: Gardiyanoğlu’na güvenimiz ve desteğimiz tam

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu’na ziyaret ettiği Emekliler Cemiyeti tam destek belirtti.

22 Aralık 2022 Perşembe 09:43
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Emekliler Cemiyeti: Gardiyanoğlu’na güvenimiz ve desteğimiz tam



Emekliler Cemiyeti Başkanı Özer Çelik, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin hizmetlerinden memnun olmadıklarını belirterek, belediyenin emeklilere yönelik özel hizmetleri bulunmamasını da eleştirdi.

Gardiyanoğlu’nun ortaya koyduğu projeleri yakından takip ettiklerini kaydeden Çelik, bu projelerin hayata geçirilmesine yönelik inançlarının tam olduğunu vurguladı.

Sadık Gardiyanoğlu da, ziyaret ettiği hiçbir kesimin belediye hizmetlerinden memnun olmadığını ifade ederek, seçildikten sonra başlatacağı çalışmalarla bu yaygın görüşü kısa sürede değiştireceğini söyledi.

Her kesim gibi emeklilerin de kendilerine yönelik özel hizmetler beklemesinin doğal olduğunu dile getiren Gardiyanoğlu, bunun çağdaş belediyecilik anlayışının temel ilkelerinden olduğunu hatırlattı.

Sadık Gardiyanoğlu, ülkesine yıllarca hizmet verip emekliye ayrılmış kişilerin her türlü hizmeti hak etmekte olduğunun altını da çizerek, kendisine verdikleri destek için teşekkürlerini sundu.

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Ulusal Birlik PartisiLEFKOŞASadık GardiyanoğluSeçimYerel Seçim
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