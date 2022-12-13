Emrah Yeşilırmak: Hamit Bakırcı bölge için bir şans

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UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Yenierenköy-Dipkarpaz bölgesindeki seçim çalışmalarını değerlendiren UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, “Hamit Bakırcı çok değerli ve siyasetin içinde geçmişi olan, bu ülke için değerli bir insan. Siyasi beklentisi olmayan düzgün karakterli ve vizyon sahibi bir kişi. Hamit Bakırcı bölge için bir şans. Çok güzel gidiyor şuanda. Hamit Bakırcı için şimdiden hayırlı olsun diyorum. Erenköy-Karpaz belediyesini ciddi bir farkla Hamit Bakırcı’nın kazanacağını görüyorum. Bölgemiz ve vatandaşımız için doğru kişi olduğunu düşünüyorum. İskelede 3’te 3 yapacağımıza inanıyorum. UBP’de kenetlenme süreci hep oldu şimdi de olacak. 18 belediye içerisinde yüzde 60-65 oranında belediyeleri alacağız. Adaylarımız çok iyi ve sahada da ciddi bir çalışma var” dedi.