Erdal Özcenk: Gazimağusa kültür, sanat ve spora doyacak

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Gazimağusa Belediye Başkan adayı Dr. Erdal Özcenk, kültür sanata ilişkin projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Gazimağusa’nın tarihi Otello Kalesi’ne sahip bir şehir olduğunu anımsatan Dr. Özcenk, bu tarihi mekanda Othello Tiyatro Günleri’ni yapmaya başlayacaklarını söyledi. “İnsanımızı bu tarihi mekanda tiyatro ile buluşturtacağız” diyen Erdal Özcenk, Gazimağusa Uluslararası Kültür-Sanat Festivali’nin geliştirilerek devam ettirileceğinin altını çizdi.

GAZİMAĞUSA MARATONU BAŞLAYACAK

Sportif aktiviteler ile ilgili bilgiler de paylaşan Özcenk, Gazimağusa Maratonu’nu vakit kaybetmeden başlatacaklarını aktardı. Kent Spor Konseyi’ni kurarak sporcuların ve kulüplerin yanında olacaklarını söyleyen Dr. Özcenk, konsey sayesinde sporcu ve kulüplerin kentin bu alandaki yönetimine ortak olacaklarını ve talep edilen projelerin birlikte hayata geçirileceğini kaydetti.

Erdal Özcenk, Gazimağusa’nın hakkettiği nitelikli sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklere 1 yıl içinde kavuşacağının sözünü verdi.

Kültürel faaliyetlere, sporculara ve kulüplere katkılar vereceklerini ifade eden Özcenk, “Gazimağusa kültür, sanat ve spora doyacak” dedi.