Erdal Özcenk: Gelir artıracak projeler hayata geçirilecek

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Gazimağusa Belediye Başkan adayı Erdal Özcenk, katıldığı televizyon programında projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özcenk, Gazimağusa Belediyesi’nin toplam 150 milyon TL borcu olduğunu belirterek, “Bu borcun 48 milyon TL’si bankalara, diğer kısım ise kurum ve şahıslaradır. Bankalara olan borç her ay düzgün bir şekilde ödeniyor” dedi.

Kurum ve şahıslara olan borçların yapılandırılarak ödenmeye başlanacağını dile getiren Özcenk, belediyenin gelirlerinin artıracak projelerin hayata geçirileceğini söyledi.

Özcenk, Kapalı Maraş’ın bir kısmının ziyarete açılmasının büyük bir şans olduğunu aktararak, “Maraş’ın açılmasıyla yeni iş imkanları doğdu. Bu açılım biraz daha genişlediğinde iş imkanları da artacak. Buradan belediye de daha fazla gelir elde edecek” ifadelerini kullandı.

“FİNANS KAYNAĞI BULMAK BİZİM İŞİMİZ”

Özcenk, “Finans kaynağı bulmak bizim işimiz… Biz projelerimizi finansörlere sunacağız, gerekli desteği de alacağız. Aldığım söz neticesinde ben de bunun sözünü halkıma veriyorum. Yeşil alanlar artacak, iş imkanları genişleyecek ve bu doğrultuda belediyenin gelirleri de artışa geçecek” diye konuştu.