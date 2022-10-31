Erenköy-Karpaz Belediyesi'ne bir aday daha!

Bekir Bolatcan'ın adaylığını duyurduğu açıklaması şöyle:

"Ben Bekir Bolatcan olarak 25/12/ 2022 tarihinde yapılacak olan Erenköy-Karpaz Belediyesi bağımsız belediye başkan adayı olduğumu kamuoyuna bildirmeyi bir vazife bilirim.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm ilke ve inkilablarına sadakatle bağlı olarak geleceğimizi aydınlatmaya, dahası umut olmaya sadakatle bağlı kalacağımı taahhüt ederim. 1000 yıldır kanımızla sulanmış vatan toprağının bize sunduğu sonsuz nimetlerden en iyi biçimde faydalanacağımız, bugüne kadar uygulanmayan yöntemlerle geleceğe ışık tutmayı hedefliyoruz. Bu süre zarfında tüm bölge halkımızın desteğini hissediyor ve de kaçınılmaz bu değişimi desteklediğini biliyoruz ve hissediyoruz. Bölgemizin bu değişime duyduğu özlem ve hasretine olan inanç ve kararlılığını görüyoruz. Artık bölgemiz için 40 yıldır yapılmayanı 4 yılda yapmaya talibiz.. Bu saatten sonra bize düşen Vakit kîyama kalkma vakti. Sefer bizim zafer Allah’ındır."