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Erhan Arıklı: Halk hükumete uyarı verdi...

YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi.

25 Aralık 2022 Pazar 21:57
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Erhan Arıklı: Halk hükumete uyarı verdi...



Arıklı'nın açıklaması şöyle:

Yerel Seçimlerde Belediye Başkanlıkları belli olmuştur. Partiler açısından asıl değerlendirme, Belediye Meclis üyeliklerinde alınan oy oranlarının ortaya çıkmasından sonra yapılacaktır.
Çünkü yerel seçimlerde partilerin gücü, Belediye Başkan sayısına göre değil, Belediye Meclislerinde aldıkları oya göre belirlenir.
Alınan sonuçları değerlendirdiğimizde ittifak adaylarından 8 Tanesi ipi göğüslemiş, CTP 7 Belediye Başkanlığı kazanmıştır. TDP ise Lefkoşaya adını yazmıştır. 2 Belediyede ise Bağımsız adaylar ipi göğüslemiştir.
Bu sonuçlar ittifak açısından kötü olmadığı gibi, büyük bir başarıdan da bahsedilemez.
Özellikle Mağusa ve Girne'nin kaybı, İttifak açısından oldukça üzüntü vericidir.
İttifakı oluşturan her 3 Parti de, Belediye Meclis seçim sonuçlarına bakarak gereken değerlendirmeleri yapacak ve halkın verdiği mesaja göre bundan sonraki yol haritasını belirleyeceklerdir.
Seçim sonuçlarının halkımıza hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklıYerel Seçim
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