Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp etti!
Kendisinden ayrılmak istene eşini darp...
Aracında yeşil reçete ile satılan ilaçlar bulundu
Aracında yeşil reçete ile satılan...
11.160 TL değerinde içki çaldı
11.160 TL değerinde içki çaldı
Kendisine su veren kadını zorla öpmeye çalıştı
Kendisine su veren kadını zorla...
87 bin 941 TL'yi cebe indirdi!
87 bin 941 TL'yi cebe...
banner107

Erhürman: Belediyecilik hizmet meselesidir

Hakikat Web TV’de Gündem Özel Programı’nın konuğu olan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, karşılarındaki zihniyetin anlatacak başarı hikayesi olmadığı için “milli dava” diyerek ortaya çıktığını vurguladı.

18 Aralık 2022 Pazar 13:28
8 Okunma
Erhürman: Belediyecilik hizmet meselesidir



Tufan Erhürman, “Milli dava diye ortaya çıkmış olmaları, zaten anlatacak tek bir başarı hikayesi sahibi olmamalarının doğal bir yansımasıdır” ifadelerini kullandı. Kıbrıs Türk halkının aklıyla zannedildiği gibi oynamanın mümkün olmadığının altını çizen Erhürman, CTP’li belediyelerin durumunun ortada olduğunu vurguladı. 

ERHÜRMAN: KIBRIS TÜRK HALKININ AKLIYLA ZANNETTİKLERİ GİBİ OYNAMALARI MÜMKÜN DEĞİLDİR
Önümüzdeki yerel seçimleri “milli dava” olarak niteleyenlerle ilgili konuşan Tufan Erhürman, “Bu arkadaşların böyle bir politikayla ortaya çıkmasını çok iyi anlıyorum. Merkezi idareyle de yerel yönetimlerle de ilgili anlatabilecekleri bir başarı hikayeleri yok” ifadelerini kullandı. Karşılarındaki zihniyetin anlatabileceği başarı hikayesinin olmadığını vurgulayan Erhürman, “Belediyelerde iyi iş yaptım diyemezsin, milli davaya sarılacaksın. Milli dava diye ortaya çıkmış olmaları, zaten anlatacak tek bir başarı hikayesi sahibi olmamalarının doğal bir yansımasıdır” dedi. “Kıbrıs Türk halkının aklıyla zannettikleri gibi oynamaları mümkün değildir” diyen Erhürman, CTP’li belediyelerin durumunun ortada olduğunu kaydetti. 

“YÖNETMEK, TAKIM ÇALIŞMASI YAPMAK VE VİZYON SAHİBİ OLMAKTIR”
CTP Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sıla Usar İncirli’nin geçtiğimiz gün basın mensuplarıyla bir araya geldiğini ve projelerini paylaştığını hatırlatan Tufan Erhürman, “Sıla Usar İncirli’den çok ciddi bir belediyecilik dersi dinlediğimi hissettim. Şu anda Sıla Hanım tam bir çalışması yapıyor. Ekibinde mimarlar, ekonomistler, mühendisler var. Yönetmek, ‘her şeyi ben bilirim, ben yaparım’ değildir. Yönetmek, takım çalışması yapmak ve vizyon sahibi olmaktır” dedi. Önemli olanın kişinin mesleği değil, yönetme kabiliyeti olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Örneğin bu memlekette belediyecilikte tarih yazan Ahmet Benli, öğretmenlikten geldi” dedi. Yurttaşların karar vermesi için her türlü koşulun oluştuğuna da vurgu yapan Erhürman, hem merkezde hem de yerelde söz konusu zihniyetin halinin ortada olduğunu ifade etti. 

“BELEDİYECİLİK HİZMET MESELESİDİR” 
CTP’li belediyelerin nerelerden alınıp nerelere getirildiğini herkesin gördüğünü söyleyen Erhürman, CTP’nin belediyecilikteki vizyonunun da herkes tarafından açıkça görüldüğünü belirtti. Erhürman, “CTP 16 beldede amblemi ile aday gösterdi, 2 beldede ise bağımsız aday destekliyor. CTP adayının karşısına 16 beldede 3’lü ittifakın adayları çıktı. Vatandaşa karşı olmadıkları gibi birbirlerine karşı samimi olmadıklarını da görüyorum. Bu kadar ciddiyetsiz konuşmalar yapıldığında, hepsini elimizin tersiyle bir kenara itiyoruz. Yurttaşlar bu işte çok rahat karar verebilecek konumdadır. Belediyecilikte konuşulacak olan iyi insan veya kötü insan olayı değildir. Belediyecilik hizmet meselesidir” ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiTufan ErhürmanCTPSeçimYerel Seçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adil Özgey: Yaşamla iç içe bir halk plajı yaratacağız
Adil Özgey: Yaşamla iç içe bir halk plajı yaratacağız
Ebru Törehan: Yeni pazar yerleri ile köyler canlanacak
Ebru Törehan: Yeni pazar yerleri ile köyler canlanacak
Seçmen sayısı 208 bin 236 olarak açıklandı
Seçmen sayısı 208 bin 236 olarak açıklandı








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim