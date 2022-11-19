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Erhürman: Çatalköy-Esentepe’de de CTP’nin vizyonunu hayata geçireceğiz!

CTP Genel Başkanı Erhürman, Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkan adayı Ceyhun Kırok’la birlikte Esentepe, Karaağaç ve Bahçeli’yi ziyaret ederek, esnaf ve halkla bir araya geldi.

19 Kasım 2022 Cumartesi 14:19
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Erhürman: Çatalköy-Esentepe’de de CTP’nin vizyonunu hayata geçireceğiz!



Esentepe, Karaağaç ve Bahçeli’yi ziyaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkan adayı Ceyhun Kırok’a, Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, Girne bölgesi milletvekilleri, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve partililer eşlik etti. 

ERHÜRMAN: CTP’Lİ BELEDİYELERİN HİZMET FARKI ORTADA 
Ziyaretler sırasında konuşma gerçekleştiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, memleketin genel sorunlarına değindi. Kendileri açısından yerel yönetimlerin çok önemli olduğuna dikkat çeken Erhürman, CTP’li belediyelerin hizmet farklarının ortada olduğunu vurguladı. Belediyeciliğin de zihniyet ve vizyon meselesi olduğuna dikkat çeken Erhürman, Çatalköy ve Esentepe’ye ayrı önem verdiklerini kaydetti. Erhürman, “Çok değerli bir arkadaşımızı görevlendirdik bu bölgede. Ceyhun arkadaşımız bu bölgede, buranın özelliklerine uygun bir şekilde vizyonunu hayata geçirecek” dedi. Çatalköy ve Esentepe için doğru vizyonu hayata geçireceklerini belirten Erhürman, önümüzdeki seçimlerin son derecek önemli olduğunu söyledi. Çatalköy, Esentepe Belediyesi Başkan adayı Ceyhun Kırok’a güvendiklerinin altını çizen Erhürman, CTP’nin vizyonunun söz konusu bölgede de hayata geçeceğini ifade etti. 

KIROK: HER KÖY İÇİN AYRI PROJELER ÜRETİYORUZ 
Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkan adayı Ceyhun Kırok, “köy-kent ayrımı yapmadan bir uçtan bir uca tek bir belediye” hizmetiyle yola çıktıklarını belirtti. Sorunları yerinde gidip gördüklerini, araştırdıklarını tespitler yaptıklarını ifade eden Kırok, her köy için de ayrı ayrı projeler ürettiklerini söyledi. Kırok, “Birlikte çözebileceğimiz her problemde sırt sırta, omuz omuza vereceğiz” diyerek Esentepe ve Çatalköy’deki mevcut belediye yapılarının başarılı olduğunu düşünmediğini vurguladı. Değişimi halkla birlikte sağlayacaklarının altını çizen Kırok, bölgenin turizm açısından ciddi kalkınma gösterdiğini ancak köylerin bu kalkınmadan hiçbir fayda görmediğinin altını çizdi. Kırok, köylerde ekonomik kalkınmayı sağlamak için çalışmalar yapacaklarını belirterek “Hizmeti ayağınıza getireceğiz. Sağlık ocağı, 7/24 ambulans hizmeti, yaşlı bakım merkezi, yabancılar ile yerli halkın kaynaşabileceği organizasyonlar gibi daha birçok projemiz var” dedi.

TALAT: ÇATALKÖY-ESENTEPE İÇİN DE YENİ BİR VİZYON ORTAYA KOYACAĞIZ
CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, yerel yönetim seçimlerinin genel seçim sonuçlarının da bir işareti olduğuna dikkat çekerek ülkedeki sorunların çığ gibi büyüdüğünü, halkın da ifade ettiği gibi iktidar değişimine ihtiyaç olduğunu vurguladı. CTP’nin yükselişte olduğunu, halktan büyük destek gördüğünün altını çizen Talat, “Partimizin yerel yönetimlerdeki başarısı ortadadır. CTP’li belediyeler hizmetleriyle marka haline gelmiştir. Diğer bölgelerde olduğu gibi Çatalköy-Esentepe için de yeni bir vizyon ortaya koyacağız” dedi. Talat, Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkan adayı Ceyhun Kırok’un vizyon sahibi bir kişi olduğunu vurgulayarak bölge için yapacaklarının kalkınmayı, birliği ve bütünlüğü beraberinde getireceğine inandıklarını söyledi.

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