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Fatma Çimen Tuğlu: “Bafra Halk Plajı’nı tekrar devreye koyacağız”

UBP’nin Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, “Bafra Halk Plajımızı tekrar devreye koyup çalıştırarak, bölge turizmine büyük bir katkı sağlayacağız” dedi

06 Aralık 2022 Salı 10:41
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Fatma Çimen Tuğlu: “Bafra Halk Plajı’nı tekrar devreye koyacağız”



Ulusal Birlik Partisi (UBP) Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, bölge halkının gelirini artıracak, üretimi destekleyecek ve daha fazla turisti çekebilecek projeler geliştirdiğini kaydederek, “Asıl önceliğimiz Bafra Halk Plajımızı tekrar devreye koyup çalıştırıp turizme bu şekilde katkı sağlamak istiyoruz” dedi.

Bölge turizmini geliştirmenin öncelikli hedefleri olduğunu kaydeden Fatma Çimen Tuğlu, “Birinci olarak bizim Bafra Halk Plajımız var ve Mehmetçik Belediyesi’ne bağlı. Buranın bir restoranı var ve yıllardır atıl duruyor. Bu da herkesin tepkisini çekiyor. Biz bunu değerlendirip hem bölgemize hem de turizme katkı sağlamasını istiyoruz. Adanın dört bir tarafında buraya gelen vatandaşlarımız var” ifadelerini kullandı.

Bölgenin yatırımlardan mahrum kaldığına dikkat çeken Tuğlu, Bafra plajı bölgesinde belediyemize ait bir toprak alan var. Hiç işlenmemiş vaziyette. Biz o toprak alanı da doğa park haline getirip gerekirse stantlarla vatandaşlarımızın ürettiği el ürünlerinin satışının yapılabileceği bir noktaya çevireceğiz. Böylelikle hem bölgemiz, hem insanımız kazanmış olacak” diye konuştu.

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