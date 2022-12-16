Fatma Çimen Tuğlu: Sosyal Konut Projesi’ni hayata geçireceğiz

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dr. Tuğlu, gençlerin köylerinden göç ettiğini ve bunun bölge için olumsuz bir nokta olduğunu ifade etti. Yerel yönetimlerin merkezi hükümetle birlikte hareket ederek göç sorununu ortadan kaldırmasının gerekliliği üzerine duran Dr. Tuğlu, “Bizim belediyecilik anlayışımızda bölgemizin kalkınması vardır. Gençlerimize bu kalkınma sürecinde ihtiyaç duyuyoruz. Onların kendi topraklarında hayatlarını kazanmalarını ve burada yaşamalarını önemsiyoruz” dedi.

Gençlerin göç etmemesi için barınma sorununun çözülmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Fatma Çimen Tuğlu, “Göçü durdurmak için Sosyal Konut Projesi’ni hayata geçireceğiz” dedi.

Düşük taksitlerle gençlerin ev sahibi olmalarının sağlanacağını ve böylelikle kendi köylerinde hayatlarına devam edebileceklerini ifade eden Dr. Tuğlu, gençlerin tarıma ve hayvancılığa yeniden ilgi duyması amacıyla birçok çalışma yapacaklarını da kaydetti.

Tuğlu, “Bölgesel dönüşüm başlayacak, kalkınma sağlanacak. Güçlü yarınlar bizleri bekliyor” ifadelerini kullandı.