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Fatma Çimen Tuğlu: Tarım iş gücüne destek vereceğiz

UBP’nin Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, bölgedeki tarımsal üretime dikkat çekerek, “Tarımcımızın üretimine destek vereceğiz” dedi.

15 Aralık 2022 Perşembe 15:27
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Fatma Çimen Tuğlu: Tarım iş gücüne destek vereceğiz



Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dr. Tuğlu, bölgede verimli topraklar olduğunu belirterek, üreticinin sıkıntılar içinde üretim yaptığına dikkat çekti.

Yerel yönetimlerin bölgedeki iş gücüne yardımcı olması gerektiğine vurgu yapan Dr. Tuğlu, “Bölgemizde verimli topraklarımız ve çok kaliteli üretimlerimiz var. Ama biliyoruz ki üreticilerimiz üretim yapabilmek için büyük sıkıntılarla boğuşuyor. Bizim yerel yönetim bakış açımızda üreticinin yaşadığı bu sıkıntılara çözüm ortaklığı vardır” dedi.

Bölgedeki tarım iş gücüne yerel yönetimlerin destek vermesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Tuğlu, “Belediyemizin bünyesinde çalışacak bir fidanlık kuracağız ve bölge tarımcımızın ihtiyaçlarına uygun şekilde üretim yapıp onların üretimine destek vereceğiz” ifadelerini kullandı.

En önemli hedeflerinin bölgesel kalkınma olduğuna dikkat çeken Dr. Fatma Çimen Tuğlu, kalkınma için de verimli üretimin şart olduğunu söyledi.

Bölgedeki değişim ve dönüşüm sürecini 26 Aralık tarihi itibari ile başlatmak istediklerini dile getiren Dr. Tuğlu, sadece üretim konusunda değil, bölgedeki tüm sıkıntılara yönelik projeleri hazırladıklarını kaydetti.

Projelerini bir bir hayata geçirerek bölgesel kalkınmayı başaracaklarını aktaran Tuğlu, “Bölgemizin ihtiyaçlarını projelendirdik. Belediyecilik adına yapılamayan işleri gördük. Gelirler doğru noktalara kanalize edilirse bunlar hayata geçer. Biz yönetime geldiğimiz zaman bunu yapacağız” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
UBPUlusal Birlik PartisiMehmetçikBüyükkonuk
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