Fikri Ataoğlu oyunu kullandı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu Gazimağusa’da oyunu kullandı.

Namık Kemal Lisesi’nde 21 numaralı sandıkta oy kullanan Ataoğlu, "Yerel seçimler için oyumuzu kullandık, ülkemize hayırlara vesile olsun inşallah. Geleceğini düşünen herkesin sandığa gitmesinin çağrısını yapıyorum." açıklamasını yaptı.