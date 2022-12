Fuat Namsoy : Bilgi ve Tecrübelerimle Göreve Hazırım

ÖEL HABER

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Bağımsız Belediye Başkan adayı Fuat Namsoy, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu…

“HALKIMIZIN TALEBİ DOĞRULTUSUNDA ADAYLIĞIMIZI AÇIKLADIK”

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Bağımsız Belediye Başkan adayı Fuat Namsoy, yeniden adaylığı konusunda açıklama yaparak, “Belediyecilikle 1995 yılında tanıştım. 24 yıl belediye başkanlığı yaptım. Tüm bunlardan ciddi tecrübeler edindik. Vizyonumla tecrübemle ve bilgi birikimimle, halkımızın da talebi doğrultusunda adaylığımızı açıkladık. Bir dönem dışarda kaldım bu süreç içinde yeniden adaylık konusunda halkımızdan da ciddi talepler geldi. Zaman içinde bende bunu düşünme fırsatı buldum. Gelişen süreçte ben UBP den gençlik kollarından genel sekreterliğe kadar her görevde bulundum. Aday adaylığı başvurumuzu yaptık. Ancak bu süreçte keşke bizlerle oturulup konuşulsaydı. Bir gün uyandığımızda bağımsız aday Fırat Ataser’i destekleyeceklerini belirttiler. Bu hem bizde bir şaşkınlık yarattı hem de UBP içinde bir infial yarattı. Amacımız bölgeye hizmet etmek ve gerek ekonomik gerek sosyal yaşama katkı sağlamak olduğuna inandık ve güç birliği yaparak bağımsız aday oldum. Yerel yönetimler partilerden ziyade kişileri ön plana çıkarmaktadır ve halkımızda inandıkları aday gidip oy vermektedir” ifadelerini kullandı.

Namsoy,” Seçildiğim takdirde merkezi hükümetle birlikte hareket edebileceğime inanıyorum. Siz işinizi düzgün ve yasal çerçevede yaptığınız sürece zaten merkezi hükümetlerle bir sıkıntı yaşamazsınız. Amaç hizmetse siz de işlerinizi yasal çerçevede yürütüyorsanız zaten bir engelle karşılaşmazsanız. Bu nedenle ileriye dönük çalışmalarımızda bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum” dedi.

“BÖLGENİN HER TAŞINI VE HER SORUNUNU BİLEN BİR KİŞİYİM”

Namsoy, “Belediye başkanı olduğumda sadece Lapta belediyesiydi. Çok güzel de çalışmalarımız oldu. Bir gün uyandığımızda 14 yerleşim yerinin Lapta’ya bağlandığını öğrendik. Tüm alt yapı çalışmalarımızı gerçekleştirdik ve o uyum sürecini gerçekleştirdik. O bölgelerin hiçbir alt yapısı yoktu. Bir anda kendi mevcut nüfusunuz kadar bir nüfus ve alan bize bağlandı. Güzel dokunuşlar yaptık. Her bölgede kendi dokularına uygun şekilde icraatlarımızı gerçekleştirdik. Alsancak Belediyesinin de bölgemize bağlanmış olması bizde bir tedirginlik yaratmıyor. Daha hızlı adımlarla uyum çalışmalarını gerçekleştireceğimize inanıyorum. 24 yıl belediye başkanlığı yaptığım için bölgenin her taşını ve her sorununu bilen bir kişiyim. Toplam 20 yerleşim yerimiz var şuanda. Kendimize güvenmeseydik bu yola çıkmazdık” şeklinde konuştu.

“PERSONELE KENDİ GÖREVLERİNE DEVAM ETME GARANTİSİNİ VERİYORUZ”

Namsoy, “İlk etapta 2 belediyenin birbirine uyum çalışmalarının ve intibaklarının gerçekleştirilmesi gerekecek. İlk adımımız personel konusunda olacaktır. Personellerin rahat olması gerekmektedir. Personelin şuan korkusu ve tedirginliği var. En rahat olması gereken kesim personel olmalıdır. Biz personele kendi görevlerine devam etme garantisini veriyoruz. Bölgemizi ayağa kaldıracak mega projeler ve hizmetler bizi beklemektedir. İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde personelimize çalışmaları ile uyum sağlatacağız. Sosyal haklar anlamında da güzel adımlar atacağız. Eğer personelinizi mutlu etmezseniz yapacağınız çalışmalar verimli olmaz. Ben her fırsatta bunu dile getiriyorum” dedi.

“TURİZMİ YENİDEN AYAĞA KALDIRMAK İSTİYORUZ”

Namsoy, “Bölgemizin can simidi turizmdir. Turizmde bölgede bir gerileme yaşandı. Otellerimizin yıllarca kapalı kaldığı da oldu. Bölgemize bu tesissilerin ciddi bir katma değeri var. Görev süremiz boyunca turizmi canlandırmak için ciddi bir kalkınma planı hazırlamıştık ve bölgenin kalkınmasının turizmden geçtiğini biliyoruz. Turizmin sadece 5 yıldızlı oteller çerçevesinde değil, eko- akro çerçevesinde canlanabileceğini biliyoruz. Bölgemizdeki turistik tesisler, esnaf ve diğer işletmelerle beraber turizmi yeniden ayağa kaldırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“SOKAK HAYVANLARI BİZİM İÇİN ÖNEM ARZ EDİYOR”

Namsoy, “Bölgemiz batıya gittiğinizde kırsal kesim bölgesidir ve ava açık bölgedir. Bundan dolayı sokak hayvanları bizim için önem arz ediyor. Onlar da bir şekilde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Sokak hayvanlarını küçük kafesler içinde hapishanede tutar gibi barındırmak bizim çağdaş belediyecilik anlayışımıza ters gelmektedir. Dünyada olduğu gibi doğal yaşam alanları içinde onları barındırmak ve sahiplendirmek istiyoruz. Onların da sevgiye ve ilgiye ihtiyaçları var. Bu konuda bizim olmazsa olmazlarımız arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.

“GENÇLİK MERKEZİ OLUŞTURACAĞIZ”

Namsoy, “Geçmiş dönemden kalma bir kalpı spor salonu çalışmamız vardı. Çok amaçlı bir kapalı spor salonu hayata geçirerek burada bir gençlik merkezi oluşturacağız. Aday olmamdaki nedenlerden biri de yarım kalan hedeflerimi ve projelerimi tamamlamaktır. Çocuklarımıza ve yaşlılarımıza yönelikte bir aktivite çalışmamız olmuştu. Yine bu da yeni dönemde projelerim içinde yer alıyor. Son dönemimde 1200 yaşlımıza evlerinde hizmet veriyorduk. Yaşlılara yönelik aktivite merkezi bizim için çok önemli, spor el işleri, sosyalleşebilecekleri imkânı kendilerine yaratmak istiyoruz. Bu da öncelikli projelerimiz arasında yer alıyor” dedi.

“ALSANCAK’TA TAVANI HALA ASBES OLAN BİR SALHANE VAR”

Namsoy, “Çok hızlı gelişen bir bölgeyiz. Çift şeritli yolun Lapta’ya kadar gelmesi bölgenin ve inşaat sektörünün hızlı büyümesini sağladı. Ancak Ağıllar yerleşim yerleri içinde kaldı. Kırsal bölgemizde daha verimli hayvancılık yapılması için bu fırsatı hayvancılarımıza sağlamak istiyoruz. Öte yandan Salhaneyi de göz ardı edemeyiz. Salhanede ciddi sıkıntılar var. Alsancak’ta tavanı hala asbes olan bir salhane var. Artık bu salhaneler yerleşim yerleri içinde kaldı. O anlamda yeni bir salhaneye ihtiyacımız var ve kasaplarımız bazen Lefkoşa veya Güzelyurt’a gitmek zorunda kalıyor ve bu da ekonomik bir külfet getiriyor. Bu da öncelikli konularımız arasında yer almaktadır” şeklinde konuştu.

“BİLGİ VE TECRÜBELERİMLE GÖREVE HAZIRIM”

Konuşmasının sonunda Namsoy, “Artık son 3 güne girdik. Beni demokrasimiz adına desteyken veya desteklemeyen görüşleri doğrultusunda oy verecek tüm halkımıza demokrasimizi renklendirdikleri için teşekkür ediyorum. Şuana kadar kavgasız gürültüsüz bir süreç yaşadık. Bilgi ve tecrübelerimle göreve hazırım. Bölge halkım 24 yıl kesintisiz bana güvendi, bende bölge halkımıza güveniyorum. El ele, gönül gönüle zorlu yollara düşme v