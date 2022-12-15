Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Çaldığı tüpleri markete sattı
Çaldığı tüpleri markete sattı
Girne’de sahte para: 6 zanlıdan 1’inin suçsuz olduğu anlaşıldı, 5 zanlı cezaevine gönderildi
Girne’de sahte para: 6 zanlıdan...
Trafikte milletvekiline hakaret etti
Trafikte milletvekiline hakaret etti
Polisleri darp etti, cezaevini boyladı
Polisleri darp etti, cezaevini boyladı
Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı cezaevine gönderildi
Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı...
banner107
Flaş Haber
İlaçlara kur zammı
Kapat

Fuat Namsoy: Doğru gemi yıkılmaz

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Bağımsız Belediye Başkan adayı Fuat Namsoy seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

15 Aralık 2022 Perşembe 10:11
56 Okunma
Fuat Namsoy: Doğru gemi yıkılmaz



Namsoy, yükselen grafiklerinin, kendilerini ve projelerini halka doğru anlattıklarını gösterdiğinin altını çizerek; “Doğru gemi yıkılmaz, entrikalar, baskılar ve bel altı vurmaya çalışmalar bizleri yolumuzdan alıkoymayacak ve halkla birlikte 25 Aralık’ta ipi göğüsleyeceğiz” ifadelerinde bulundu.

Namsoy; 51/95 Belediyeler Yasası’nın bir an önce tamamlanıp yürürlüğe girmesinin önemine değinerek personel intibaklarına büyük önem verdiklerini söyledi.

Fuat Namsoy, personelin sosyal hakları, maaş düzenlemeleri, görevlendirmelerinin yanı sıra AL-BEL şirketinde çalışan personelin sosyal hakları, maaşları ve sendikal haklarının da kendileri için büyük önem arz ettiğini sözlerine ekledi.

Göreve gelmeleri halinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ile de çalışmalara başlayacaklarını dile getiren Namsoy, “Personelin huzuru ve güvenliği bizim için önemlidir. Mutlu personel mutlu belde, mutlu halk demektir, dolayısıyla biz çalışanlarımızın huzuruna öncelik vereceğiz” dedi. 

Namsoy, insan, çevre ve sokak hayvanları odaklı projelerinin halktan ilgi gördüğünü belirterek mega projeler başta olmak üzere tüm projelerini hayata geçirmek ve bölgeyi insana, çevreye ve hayvana değer veren bir çekim merkezi haline getirmek için kazandıkları gün itibarı ile yoğun çalışmalara başlayacaklarını dile getirdi. 

Seçim sürecinin, kaybetme psikolojisine girmiş bazı kişilerin saldırganlaşması haricinde iyi geçtiğini belirten Namsoy bazı rakipleri için “Halkın kararına herkes saygı duymalıdır, agresifleşip saldırganlaşmak doğru değildir, seçim sonrasında da bir birimizin yüzüne bakacağız dolayısıyla rahat olun ve demokrasiye saygı duyun” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Fuat NamsoyLaptaAlsancakSeçimYerel Seçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeki Çeler: Kültürel mirasımız duyarsızlık ve iş bilmezlik neticesinde yıkıldı
Zeki Çeler: Kültürel mirasımız duyarsızlık ve iş bilmezlik neticesinde yıkıldı
Nidai Güngördü: Bölgedeki kamu okullarımıza desteğimiz sürecek
Nidai Güngördü: Bölgedeki kamu okullarımıza desteğimiz sürecek
Özçınar: Rakiplerimin artık ‘Güzelyurt’a aşık olduklarını’ söylemelerinden büyük memnuniyet duydum
Özçınar: Rakiplerimin artık ‘Güzelyurt’a aşık olduklarını’ söylemelerinden büyük memnuniyet duydum








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim