Gardiyanoğlu: 26 Aralık Sabahı Bambaşka Bir Havaya Uyanacağız

Taşkınköy Spor Kulübü’nü ziyaret eden Gardiyanoğlu’na UBP Genel Eski Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu ve meclis üyesi adayları eşlik etti. Taşkınköy Spor Kulübü’nde Kulüp Başkanı Ahmet Ersöz ve yönetim kurulu üyeleri, Taşkınköy Muhtarı Derviş Dizdiklioğlu ve vatandaşlarla bir araya gelen UBP LTB Adayı Gardiyanoğlu, projelerinden bahsetti.



SUCUOĞLU: LEFKOŞA’YI BAŞKENTE DÖNÜŞTÜRECEK TEK İSİM GARDİYANOĞLU

UBP Genel Eski Başkanı Faiz Sucuoğlu, LTB Başkan Adayı Gardiyanoğlu’nun mimar olduğuna işaret ederek, Gardiyanoğlu’nun yıllardır siyaset içinde, Lefkoşa sevdalısı olduğunu belirtti ve “Lefkoşa’yı gerçek bir başkente dönüştürecek tek isim Gardiyanoğlu’dur” dedi.

GARDİYANOĞLU: 26 ARALIK SABAHI BAMBAŞKA BİR HAVAYA UYANACAĞIZ

8 yıldır yapılamayan hizmetlere değinen Gardiyanoğlu, mevcut belediye borcuna da değinerek 334 milyon 584 bin TL borcun yönetiminde iki buçuk yıl içinde bitireceklerini kaydetti. Yerel seçimlerin ardından kucaklayıcı ve bütünleştirici bir belediye başkanı olacağını aktaran Gardiyanoğlu, “ Lefkoşa’da son 8 yılda yapılamayanlar ortadadır. Artık adına yakışır bir başkent, adına yakışır bir Lefkoşa mümkün olmalı diyerek çıktığımız bu yolda iki buçuk yıl içinde belediyeyi borç yükünden kurtaracağız. Lefkoşa’nın merkezinde bulunan Taşkınköy gibi unutulan, atıl bırakılan birçok mahallemiz var, kaldırım ve yol problemlerini ivedi bir şeklide çözeceğiz. Bizler yapılamayanları yapmak için bu göreve talip olduk, sizlerin de desteğiyle 26 Aralık sabahı UBP’nin zaferiyle sonuçlanacaktır. 26 Aralık sabahı Lefkoşa bambaşka bir havaya uyanacak” dedi.

GARDİYANOĞLU: HAYAL ETTİĞİMİZ LEFKOŞA’YI BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ

Başkanlık yarışı içindeki üç adaya da başarılar dileyen Taşkınköy Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ersöz, Lefkoşa’nın şu anda hak ettiği hizmeti alamadığını kaydetti.

Taşkınköy Muhtarı Derviş Dizdiklioğlu ise çiçek kokuları yerine Lefkoşa’nın lağım koktuğunu ifade ederek, özellikle Güney Taşkınköy’ün hizmetlerden mahrum bırakıldığını belirterek, yeni süreçte muhtarların göz ardı edilmemesini temenni etti.

Taşkınköy Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ersöz ve Taşkınköy Muhtarı Derviş Dizdiklioğlu’nun görüş ve taleplerini dinleyen Gardiyanoğlu, davetleri için teşekkür etti ve “Hayal ettiğimiz Lefkoşa’yı birlikte inşa edeceğiz” dedi.