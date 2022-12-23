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Gardiyanoğlu: Daha büyük hedeflerle daha güzel günlere hep birlikte ulaşacağız

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu’na gençlerden büyük destek geldi.

23 Aralık 2022 Cuma 14:56
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Gardiyanoğlu: Daha büyük hedeflerle daha güzel günlere hep birlikte ulaşacağız



Oldukça kalabalık bir gençlik grubunun organize ettiği etkinliğe katılan Gardiyanoğlu, sevgi seli ile karşılandı.
Gençler, sloganlar eşliğinde karşıladıkları Gardiyanoğlu’na büyük bir ilgi gösterdiler.
Gardiyanoğlu gençlere hitaben yaptığı konuşmada, gençlerin her zaman ve her yerde büyük bir motivasyon kaynağı olduğunun altını çizdi.
“sizler bizler için son derece büyük bir güçsünüz ve bizler de sizler için çalışmaktan asla yorulmayacağız, vazgeçmeyeceğiz” diyen Gardiyanoğlu, geleceğin Lefkoşası’nı inşa ederken gençlerin enerjisinden ilham alacaklarını söyledi.
Sadık Gardiyanoğlu, “sevgili gençler, sizlerden aldığımız güçle çıktığımız yolda yine sizlerin enerjisi ile yürümeye devam edeceğiz” dedi.
Gençlerin siyasete olan ilgisinin ülkenin geleceği için hayati önemde olduğunu anlatan Gardiyanoğlu, “sizler hayatın her aşamasında olacaksınız ki bizler çalışmak için ve başarmak için motive olalım. Bu akşam burada sizlerin vermiş olduğu motivasyon ile bizler mutlaka başaracağız. En başından beridir sizlerin verdiği güç ile yürüdük ve buraya kadar geldik. Pazar günü yapılacak seçim bizler için bir son değil bir başlangıç olacaktır. Daha büyük hedeflerle daha güzel günlere hep birlikte ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

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Ulusal Birlik PartisiUBPSadık GardiyanoğluSeçimYerel Seçim
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