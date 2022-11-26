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Gardiyanoğlu: Gece gündüz demeden çalışacağız

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı olarak açıkladığı Sadık Gardiyanoğlu, seçim ziyaretleri kapsamında KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği, Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği, Sönmezliler Ocağı ile bir araya geldi.

26 Kasım 2022 Cumartesi 12:18
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Gardiyanoğlu: Gece gündüz demeden çalışacağız



Gardiyanoğlu’na ziyaretlerinde Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler  ve belediye meclis üyesi adayları eşlik etti.

Belediyede ve hizmette kimseyi ayırmadan ve ötekileştirmeden herkese eşit hizmet ulaştıracağını söyleyen Gardiyanoğlu, “ Lefkoşa’da kronik hale gelen trafik sorununa artık nokta koymalıyız” diyerek yapacağı yol ve trafik çalışmalarını aktardı.

Lefkoşa’nın sorunlarının üç ana başlıkta toplandığını söyleyen Gardiyanoğlu trafik, çevre ve sosyal projelerle Lefkoşa’nın yeniden canlanacağını kaydederek,  dernek başkan ve heyetlerine ‘Lefkoşa’yı birlikte renklendirelim’ mesajını verdi.

Gardiyanoğlu dernek ve birlik başkanlarına teşekkür ederek, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmayacağını özelde Lefkoşa’ya ama genelde ülke insanına yaraşır bir kent için gece gündüz demeden çalışacaklarını kaydetti.

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