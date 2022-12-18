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Gardiyanoğlu: Halkı bölen değil herkesi kucaklayan bir başkan olacağım

UBP’nin LTB Başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu, ayrımcılıklara ve küskünlüklere son vermek üzere göreve geldiklerini ifade ederek, “Bölen değil birleştiren bir başkan olacağım” dedi.

18 Aralık 2022 Pazar 21:51
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Gardiyanoğlu: Halkı bölen değil herkesi kucaklayan bir başkan olacağım



Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu, Tüm Adıyamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.

Dernek üyelerinin yoğun katılım ve büyük ilgi gösterdiği ziyarette Gardiyanoğlu’na UBP’nin Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Hüseyin Amcaoğlu da eşlik etti.

Gösterilen ilgiye layık olmak için çalışacağını ifade eden Gardiyanoğlu, “Bölen değil birleştiren bir başkan olacağım” dedi.

Mevcut başkanın sekiz buçuk yıllık görev süresinde Lefkoşa halkını ideolojik düşünceleri ve kökenleri üzerinden kamplara bölerek büyük bir ayrımcılık yaptığına işaret eden Gardiyanoğlu, “Benden olanlar ve benden olmayanlar zihniyeti geçtiğimiz yüzyılın karanlık sayfalarında kalması gereken köhnemiş bir zihniyet ve düşünce yapısıdır” şeklinde konuştu.

Gardiyanoğlu, ayrımcı düşünce yapısının mevcut başkanın icraat yapmakta zorlanmasının temel nedeni olduğunun altını çizerek, “Keşke zamanını insanları kamplara bölmek yerine herkesi kucaklayarak nasıl daha iyi hizmet sunabileceğini hesaplayarak geçirseydi. Ama ne yazık ki yapmadı ve Lefkoşa’yı sekiz buçuk yılda bir adım bile ileriye götüremedi” dedi.

Gardiyanoğlu, “Ne yazık ki diğer aday arkadaşta da aynı zihniyetin hakim olduğunu görmekteyiz” diyerek, yerel yönetimlerin, ideolojilerin değil hizmetin hakim olduğu yönetim biçimleri olduğunu anımsattı.

Sadık Gardiyanoğlu, mevcut başkanın sadece Lefkoşa içinde değil çevre beldelerle de küskünlük içerisinde olduğunu vurgulayarak, artık Lefkoşa ile iç içe geçmiş olan Gönyeli ile de sorunlar yaşandığına işaret etti.

Gardiyanoğlu, “İşte biz tüm bu ayrımcılıklara ve küskünlüklere son vermek üzere göreve geliyoruz. Kavga değil uzlaşı için, dışlamak için değil kucaklamak için halkımızın önüne çıktık. Bakınız bugün yanımda Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan Adayı değerli kardeşim Hüseyin Amcaoğlu da sizlerle birlikte. 25 Aralık’tan sonra Gönyeli-Lefkoşa sınırı diye bir kavram olmayacak. Hep birlikte daha güzeli, daha iyiyi nasıl buluruz diye çalışacağız. Tüm halkımız bundan emin olsun” dedi.  

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