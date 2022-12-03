Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Taciz iddiasıyla tutuklanan otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Zorla fuhuş yaptırdı!
Zorla fuhuş yaptırdı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
Otobüste çocuğa cinsel istismar iddiası
Otobüste çocuğa cinsel istismar iddiası
banner107

Gardiyanoğlu: “Herkesin yaşayabileceği Lefkoşa’yı inşa edeceğiz”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı yayımladı.

03 Aralık 2022 Cumartesi 12:55
0 Okunma
Gardiyanoğlu: “Herkesin yaşayabileceği Lefkoşa’yı inşa edeceğiz”



Mesajında; “Bu dünya sadece sağlıklı bireylerin yaşadığı dünya değildir” ifadelerini kullanan Gardiyanoğlu, bu sebeple, şehirlerde, tüm engellerin ortadan kaldırılması için büyük çabalar sarf edilmesi gerektiğini vurguladı.

Gardiyanoğlu, “Bizler, hizmetlerimizi hiçbir ayrım gözetmeden, herkesin yaşayabileceği Lefkoşa’yı inşa etmeye geliyoruz. Hepimizin birer engelli adayı olduğu gerçeğinden hareketle, engelli kardeşlerimizle empati kurmamızı sağlayan bu anlamlı günde tüm vatandaşlarımızı tüm engelleri kaldırmaya davet ediyorum. Tüm engellilerimize; aileleri ve sevdikleriyle birlikte, sağlıklı, mutlu ve yaşanabilir bir dünya temenni ediyorum” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Harmancı: “Arabahmet Kültür Evi’ni kısa sürede açacağız”
Harmancı: “Arabahmet Kültür Evi’ni kısa sürede açacağız”
Gardiyanoğlu: “Hamitköy Doğa Parkı’nı inşa edeceğiz”
Gardiyanoğlu: “Hamitköy Doğa Parkı’nı inşa edeceğiz”
Üstel: "Yerel yönetimlerde icraat zamanı"
Üstel: "Yerel yönetimlerde icraat zamanı"








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim