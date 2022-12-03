Gardiyanoğlu: “Herkesin yaşayabileceği Lefkoşa’yı inşa edeceğiz”

Mesajında; “Bu dünya sadece sağlıklı bireylerin yaşadığı dünya değildir” ifadelerini kullanan Gardiyanoğlu, bu sebeple, şehirlerde, tüm engellerin ortadan kaldırılması için büyük çabalar sarf edilmesi gerektiğini vurguladı.

Gardiyanoğlu, “Bizler, hizmetlerimizi hiçbir ayrım gözetmeden, herkesin yaşayabileceği Lefkoşa’yı inşa etmeye geliyoruz. Hepimizin birer engelli adayı olduğu gerçeğinden hareketle, engelli kardeşlerimizle empati kurmamızı sağlayan bu anlamlı günde tüm vatandaşlarımızı tüm engelleri kaldırmaya davet ediyorum. Tüm engellilerimize; aileleri ve sevdikleriyle birlikte, sağlıklı, mutlu ve yaşanabilir bir dünya temenni ediyorum” dedi.