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Gardiyanoğlu: Kapıda sağlık hizmetleri yaygınlaştırılacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu, Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ile Acil Durum Hastanesi’ni ziyaret etti.

23 Aralık 2022 Cuma 16:18
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Gardiyanoğlu: Kapıda sağlık hizmetleri yaygınlaştırılacak



Gardiyanoğlu ziyaretinde sağlık çalışanlarıyla bir araya gelirken, vatandaşlar ile de Lefkoşa’nın sorunlarını konuştu.

Her kesimden insanın Lefkoşa Türk Belediyesi’nin durumundan memnun olmadığını ve yeterli hizmet alamadığından şikayet ettiğini anlatan Gardiyanoğlu, “işte biz de bu duruma son vermek için aday olduk. Gittiğimiz her mahallede, çaldığımız her kapıda durum aynı. Lefkoşa perişan” dedi.

Sadık Gardiyanoğlu, çağdaş belediyecilik yaklaşımı ile göreve başlayacaklarını ifade ederek, atacakları ilk adımın temizlik ve trafik olacağını, ancak sadece bunlarla yetinmeyeceklerini söyledi.

Sosyal belediyecilik anlayışını hakim kılarak yerelden yönetimin gücünü kullanacaklarını anlatan Gardiyanoğlu, Lefkoşa halkına sunacakları hizmetler arasında sağlığın olacağını kaydetti.

Gardiyanoğlu, sadece belirli yaş grupları için değil tüm Lefkoşa için kapıda sağlık hizmeti sistemi kuracaklarını ifade ederek, bunun için gerekli proje ve kaynağın hazır olduğunu söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik PartisiUBPSadık Gardiyanoğlu
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