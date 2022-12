Gardiyanoğlu: Kapıda sağlık hizmetleri yaygınlaştırılacak

Gardiyanoğlu ziyaretinde sağlık çalışanlarıyla bir araya gelirken, vatandaşlar ile de Lefkoşa’nın sorunlarını konuştu.

Her kesimden insanın Lefkoşa Türk Belediyesi’nin durumundan memnun olmadığını ve yeterli hizmet alamadığından şikayet ettiğini anlatan Gardiyanoğlu, “işte biz de bu duruma son vermek için aday olduk. Gittiğimiz her mahallede, çaldığımız her kapıda durum aynı. Lefkoşa perişan” dedi.

Sadık Gardiyanoğlu, çağdaş belediyecilik yaklaşımı ile göreve başlayacaklarını ifade ederek, atacakları ilk adımın temizlik ve trafik olacağını, ancak sadece bunlarla yetinmeyeceklerini söyledi.

Sosyal belediyecilik anlayışını hakim kılarak yerelden yönetimin gücünü kullanacaklarını anlatan Gardiyanoğlu, Lefkoşa halkına sunacakları hizmetler arasında sağlığın olacağını kaydetti.

Gardiyanoğlu, sadece belirli yaş grupları için değil tüm Lefkoşa için kapıda sağlık hizmeti sistemi kuracaklarını ifade ederek, bunun için gerekli proje ve kaynağın hazır olduğunu söyledi.