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Gardiyanoğlu: Lefkoşa ekonominin de başkenti olacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın organize ettiği etkinlikte ekonomiye yönelik vizyonunu anlattı, soruları yanıtladı.

21 Aralık 2022 Çarşamba 16:07
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Gardiyanoğlu: Lefkoşa ekonominin de başkenti olacak



Kıbrıs Türk Sanayi Odası üyelerinin takip ettiği etkinliğe, Gardiyanoğlu’nun yanı sıra, UBP Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan Adayı Hüseyin Amcaoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile DP Genel Sekreteri-Girne Milletvekili Serhat Akpınar da katıldı.
Sadık Gardiyanoğlu etkinlikte yaptığı açıklamada, KKTC’nin başkenti olan Lefkoşa’nın durumunun içler acısı bir hal aldığını belirterek, “ekonomik akıldan yoksul yönetim ne yazık ki Lefkoşa’yı perişan bir hale getirmiştir” dedi.
Lefkoşa’nın başkent sıfatının kağıt üzerinde kaldığını belirterek bu durumu eleştiren Gardiyanoğlu, “Lefkoşamız her yönüyle bir başkent olmalıdır. Sadece sunulan hizmetler, sosyal etkinlikler ve kültürel olaylar adına değil, ekonomik yaşam anlamında da başkent olmalıdır. Ama ne yazık ki hiçbir alanda bundan bahsetmemiz mümkün değildir” dedi.
Göreve geldiğinde hayata geçireceği önemli projeler arasında Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nin altyapı sorunlarını ortadan kaldıracak Master Plan bulunduğuna da işaret eden Gardiyanoğlu, mevcut yönetimin sadece vergi topladığını ve aldığı vergilerin karşılığı olan hizmeti vermediğini söyledi. 
Gardiyanoğlu, Sanayi Bölgesi’nin yaşadığı sorunlar karşısında “benim işim değil” diyen bir yönetimi KKTC için varını yoğunu ortaya koymuş olan sanayicilerin ve emekçilerin hak etmediğini ifade ederek, çözülebilecek sorunları görmezden gelmenin kabul edilemez olduğunu kaydetti.
Sorunların çözülmemesine gerekçe olarak maddi kaynak yetersizliğin gösterilmesinin ise tam bir skandal olduğunu anlatan Gardiyanoğlu, “eğer belediye gibi bir kurumu ekonomik akıldan uzak bir şekilde yönetirsen elbette paran da olmaz, hizmet de veremezsin. İdeolojik kaygılar ekonomik aklın önüne geçtiği için ne yazık ki bugün belediyemiz de Lefkoşamız da kötü durumdadır” dedi.
Sadık Gardiyanoğlu, göreve geldiklerinde kuracakları ekonomi komitesinde uzmanların yanı sıra mutlaka işadamlarına ve sanayicilere de yer vereceklerinin altını çizerek, burada alınacak her kararı eksiksiz bir biçimde hayata geçireceklerini söyledi.
Gardiyanoğlu, Lefkoşa’nın hem hizmetin, sosyal yaşamın ve kültürün hem de ekonominin başkenti olacağının sözünü verdi.

Anahtar Kelimeler:
UBPSadık GardiyanoğluSanayi OdasıLTBEkonomi
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