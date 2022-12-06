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Gardiyanoğlu: Lefkoşa’nın yeniden imara ihtiyacı var

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu, İnşaat Müteahhitleri Birliği üyeleriyle bir araya geldi.

06 Aralık 2022 Salı 11:39
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Gardiyanoğlu: Lefkoşa’nın yeniden imara ihtiyacı var



İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, her seçimi önemsediklerine işaret ederken, “bu defa tüm kaygılarımız birleşti. Sadık arkadaşımız mesleğimizden gelen, mimarlıktan gelen birisidir. Bu yarışı göğüslemesi durumunda başarılı olacağı hususunda en ufak bir şüphemiz ve endişemiz yoktur” dedi.

Sadık Gardiyanoğlu da, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ciddi sıkıntılara sokulduğunu belirterek, şu anki 334 milyon TL tutarındaki borca özel şirketlere olan borcun miktarı bilinmediği için dahil edilemediğini söyledi.

“Şu an belediye iş araçlarına lastik alamayan, yedek parça alamayan durumdadır” diyen Gardiyanoğlu, azalacağı yerde artmakta olan borç stoğunun yanlış yönetimden kaynaklandığını kaydetti.

“Projelerine ilişkin tarih veren tek adayım”

Gardiyanoğlu, “Lefkoşa’da doğmuş, Lefkoşa’da büyümüş, Lefkoşa’da yaşayıp evlatlarını Lefkoşa’da yetiştiren bir baba, bir Lefkoşalı olarak endişeliyim” dedi.

Lefkoşa’nın yeniden imara ihtiyacı olduğunu vurgulayan Gardiyanoğlu, ortaya koyduğu projelerle yarattığı farkın yanı sıra, kendisinin projelerin tamamlanmasına ilişkin tarih veren tek aday olduğunun da altını çizdi.

Sadık Gardiyanoğlu, projelerinden de bahsederek, en büyük projelerinden birisinin Hamitköy göletinin etrafına yapacakları yürüyüş ve bisiklet yolları ile yaratacakları sosyal aktivite alanı olduğunu söyledi.

Gardiyanoğlu, Lefkoşa’da uzun yıllardır kalıcı bir imar planı yapılmamış olduğunu anımsatarak, Lefkoşa’nın üç kademede yapılacak olan yeni imar planlaması ile ruhsat ve emlak gelirlerinde üç yıl içerisinde 250 milyon TL’lik bir rakama ulaşılabileceğini kaydetti.

Mevcut belediye yönetiminin imar planının revize edilmesine yönelik hiçbir çalışma yapmamasını eleştiren Gardiyanoğlu, ortaya koyacağı projelerde Müteahhitler Birliği gibi paydaşlarla işbirliği içerisinde olacağının altını çizdi.

Sadık Gardiyanoğlu, Lefkoşa’nın en büyük sorunlarından olan trafik konusunda da projelerinin hazır olduğunu belirterek, bugüne kadar yapılan yanlış uygulamaların yerine çağdaş ve çözüm odaklı projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ile gerçekleştirdiği görüşmelerde Lefkoşa Türk Belediyesi’ne her konuda destek yapılması konusunda anlaştıklarını ifade eden Gardiyanoğlu, ilk etapta tüm iş araçlarının tamamının altı ay içerisinde sıfır bir şekilde hibe edileceğinin sözünü aldıklarını açıkladı.

“AB ile de görüştüm ama birileri gibi Brüksel’deki bina önünde video çekmedim” diyen Gardiyanoğlu, AB yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde projelerini anlattığını söyledi.

Aynı projeleri Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’ne de sunduğunu ifade eden Gardiyanoğlu, “bana tek söyledikleri, ‘biz Lefkoşa’nın gerçek anlamda çağdaş bir başkent olması için projelerinizin hepsine destek çıkarız ve bundan da mutlu oluruz’ oldu” oldu.

Mesleğinin kendisine kazandırdığı bilgi ve birikime duyduğu güveni dile getiren Gardiyanoğlu, İngiltere’deki bazı belediyelerle de temas halinde olduğunu ve çevreyle ilgili “yeşil” projelerini anlatmak üzere davet aldığını kaydetti.

Dereboyu olarak bilinen Mehmet Akif Caddesi’nin arka kısmında kalan askeri bölge ile ilgili yapılmış tüm yazışmaların yeniden güncellendiğini ifade eden Gardiyanoğlu, KEİ Ofisi ile işbirliğinde söz konusu bölgenin düzenlenmesinin yapılacağını da sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik PartisSadık Gardiyanoğluİnşaat Müteahhitleri Birliği
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