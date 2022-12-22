Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
3 yıl hapis cezası aldı
3 yıl hapis cezası aldı
Öldüresiye adam dövdüler!
Öldüresiye adam dövdüler!
‘Park’ operasyonu: 230 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
‘Park’ operasyonu: 230 gram uyuşturucu...
Sahte Parayla Iphone aldılar
Sahte Parayla Iphone aldılar
Ölümle tehdit edip darp etti
Ölümle tehdit edip darp etti
banner107

Gardiyanoğlu: Lefkoşa’yı temizleyeceğiz

UBP'nin LTB Başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu, temiz bir Lefkoşa için çalışacaklarını söyledi.

22 Aralık 2022 Perşembe 19:11
0 Okunma
Gardiyanoğlu: Lefkoşa’yı temizleyeceğiz



Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Lefkoşa İlçe Örgütü’nün organize ettiği etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelen Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu, temiz bir Lefkoşa için çalışacaklarını söyledi.

“Lefkoşa’yı temizleyeceğiz” diyen Gardiyanoğlu, Lefkoşa’nın en büyük sorunlarından birisinin çevre kirliliği olduğunu belirterek, teknik donanımla güçlendirecekleri ekiplerle başkenti hak ettiği güzelliğe taşıyacaklarını kaydetti.

Sadık Gardiyanoğlu, göstermelik işler yerine işe yarayacak işlerin zamanının geldiğine vurgu yaparak, sadece belli bir kesimin hoşuna gidecek işler yerine halkın geneline hizmet verecek bir belediye yaratacaklarını söyledi.

“Öncelikle belediyeyi baştan yaratacağız, sonra da bu yapı ile Lefkoşa’yı ele alıp yeniden yaratacağız” diyen Gardiyanoğlu, çaresizliğin halkın önüne tek seçenek olarak konulduğunu, bunun kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Gardiyanoğlu, “Lefkoşa’nın çaresiz ve seçeneksiz olduğu masalı artık bitmeli… Yeterince dinledik çünkü!” dedi.

Lefkoşa’da “herkese hizmet” politikasını hâkim kılacaklarını anlatan Gardiyanoğlu, partizanlık ve ideolojik ayrımcılığa son vereceklerini vurguladı.

Yeniden Doğuş Partisi’ne düzenledikleri etkinlik ve destek için bir kez daha teşekkür eden Gardiyanoğlu, “Sadece ittifakı oluşturan partilerimiz değil, diğer tüm partilere mensup Lefkoşalılar’ın da bize destek verdiğini görmek mutluluk verici. Bu kadar geniş bir tabandan destek gelmesinin sorumluluğunun bilinci ile hareket edeceğiz” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CTP Gazimağusa Belediyesi Başkan adayı Uluçay, DAÜ-SEN’i ziyaret etti
CTP Gazimağusa Belediyesi Başkan adayı Uluçay, DAÜ-SEN’i ziyaret etti
Sarıçizmeli: Aynı İnanç ve Azimle Hizmete Devam Edeceğiz
Sarıçizmeli: Aynı İnanç ve Azimle Hizmete Devam Edeceğiz
Niyazi Öztürk: Sosyal konutlar ile göçü engelleyeceğiz
Niyazi Öztürk: Sosyal konutlar ile göçü engelleyeceğiz








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim