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Gardiyanoğlu: Lefkoşa’yı yeniden başkent standartlarına çıkaracağız

UBP'nin LTB Başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu, Lefkoşa’nın yeniden başkent standartlarına çıkaracaklarını dile getirdi..

12 Aralık 2022 Pazartesi 18:16
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Gardiyanoğlu: Lefkoşa’yı yeniden başkent standartlarına çıkaracağız



Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu Başbakanlık, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sayıştay, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve KIB-TEK’i ziyaret etti.

Çalışanlarla bir araya gelen Gardiyanoğlu, Lefkoşa’nın yeniden başkent standartlarına çıkaracaklarını söyledi.

Son sekiz buçuk yıllık sürede, Lefkoşa’nın altyapısında hiçbir ilerleme kaydedilmediğine işaret eden Gardiyanoğlu, “Altyapıya yatırım yapmak bir yana, bunun için proje bile üretilmedi” dedi.

Lefkoşa’nın sadece bir yerleşim birimi olmadığının, sınırları dahilinde faaliyet gösteren devlet daireleri ve kurumlar ile bir merkez, bir başkent olduğunun altını çizen Gardiyanoğlu, bu yönüyle de öne çıkan bir şehir yaratmak gerektiğini vurguladı.

“İşte biz bunun için aday olduk” diyen Gardiyanoğlu, bir zamanlar “şeher” diye adlandırılan Lefkoşa’nın yeniden bu yönüyle anılmaya başlanacağını kaydetti.

Sadık Gardiyanoğlu, Lefkoşa’nın trafik sorununun artık bekleyecek bir tarafı kalmadığını ifade ederek, akıllı projelerle kısa sürede çözümün mümkün olduğunu aktardı.

Anahtar Kelimeler:
SadıkgardiyanoğluLTBYerelseçim
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