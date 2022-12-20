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Gardiyanoğlu: LTB Spor Kulübü ile gençlerin önünü açacağız

UBP'nin LTB Başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu, atıl durumdaki LTB Spor Kulübü’nü yeniden canlandırarak gençlerin hizmetine sunacağını belirtti.

20 Aralık 2022 Salı 21:27
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Gardiyanoğlu: LTB Spor Kulübü ile gençlerin önünü açacağız



Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ni ziyaretinde, atıl durumdaki LTB Spor Kulübü’nü yeniden canlandırarak gençlerin hizmetine sunacağını açıkladı.

“Spor hiç de uzak olmadığım bir olaydır” diyen Gardiyanoğlu, şöyle devam etti:

“Yaklaşık 17 yıl boyunca Gençlik Gücü, Koop Spor ve Çetinkaya’da voleybol oynamış birisiyim. Lig şampiyonlukları, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve federasyon kupalarını kazanmış bir takımın oyuncusuyum. Ortaokul, lise ve üniversitede atletizm ile de uğraşmış ve birçok defa da kürsüye çıkmış bir arkadaşınızım. Spor branşları içerisinde de yer alan model uçak branşında da üç yıl üst üste Türkiye şampiyonu olmuş birisiyim. Yani, sporun birçok branşında başarıyı yakalamış ve şampiyonluklar yaşamış bir arkadaşınızım.”

Bunların yanı sıra, voleybol federasyonu tarafından düzenlenen hakem kursunu da birincilikle tamamlayarak milli hakemliğe, oradan da Ankara’da girdiği sınavda başarılı olarak uluslararası voleybol hakemliğine ulaşmış birisi olduğuna işaret eden Gardiyanoğlu, aynı zamanda Lefkoşa Güneş Spor Kulübü’nün kurucuları arasında yer aldığını da anımsattı.

Yola çıkarken, “Bir Genç Şehrini Değiştirebilir” diyerek hareket ettiklerini anlatan Gardiyanoğlu, halen aktif sporcu olan ya da antrenör olarak hizmet veren ve ülke sporuna damga vurmuş birçok LTB çalışanının bir önceki seçimde mevcut başkanın kurbanı olarak farklı birimlere gönderildiklerini dile getirerek, LTB’nin atıl bırakılan spor kulübünü yeniden canlandıracaklarını söyledi.

Sadık Gardiyanoğlu, “Lefkoşa’daki çocuklara imkan yaratarak bir altyapı oluşturabilir ve Milli Eğitim Bakanlığı ile de görüşerek yapacağımız taramalar ile ülkeye sporcu kazandırabiliriz. Kulübümüz bünyesine alacağımız çocuklarımızı sporla tanıştırıp, kötü alışkanlıklardan uzak tutacağız. Başarıyı yakalayıp yola sporcu olarak devam etmek isteyen çocuklarımızın, ailelerinin uygun göreceği bir kulübe katılabilmesi için de yardımcı olacağız. Spor kökenli birisi olarak, spor yapmak ve sporcu olmak isteyen çocuklarımızın ve gençlerimizin önünü açacağız” dedi.

Anahtar Kelimeler:
LTBUBPLEFKOŞA
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