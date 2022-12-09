Gardiyanoğlu: LTB’de maaşlar gününde eksiksiz ödenecek

Gardiyanoğlu ziyarette, vizyonunu ve projelerini paylaşırken sendika yönetim kurulu üyelerinin görüşleriyle sendika üyesi belediye çalışanlarının sorunlarını ve sıkıntılarını dinledi.

Meclis komitesinde görüşülen belediyeler yasası 51/95 ile ilgili süreci yakından takip ettiğini ifade eden Gardiyanoğlu, “yasa çıkmazsa ciddi sıkıntı yaşarız” uyarısında bulundu.

Gardiyanoğlu, belediyenin borcuna işaret ederek, “hiç kimse ben yeni geldim bu borç benim değildir diyemez. Belediyecilik bir devamlılıktır. Göreve geldiğimde bu borç benim borcum olacak” dedi.

Personelin durumunu da iyi bildiğini ifade eden Gardiyanoğlu, bir enkaz edebiyatı asla yapmayacağını söyledi.

Sadık Gardiyanoğlu, “mazaretlerin arkasına sığınacak değilim” şeklinde konuştu.

LTB çalışanlarıyla bir süredir bir araya gelerek görüştüğünü açıklayan Gardiyanoğlu, çalışanların ekstra bir talebi veya beklentisi olmadığını, tek beklentilerinin yasal haklarını gününde ve eksiksiz alabilmek olduğunu vurguladı.

Gardiyanoğlu, personelin kafasında “acaba yeni gelecek olan başkan istihdam yapacak mı, bize kapısı açık olacak mı, bizim sorunlarımızı dinleyecek mi” şeklinde sorular bulunduğuna işaret ederek, “istihdama dayalı bir politikam olmadığını ama ihtiyaç duyulması halinde sendikamızla istişareli bir şekilde ve ilgili bölümlerin de görüşleri alınarak işine uzman kişilerin istihdamının olabileceğini söyledim” dedi.

Belediyede 100’e yakın mevsimlik işçi bulunduğuna da işaret eden Gardiyanoğlu, “bu çalışanların kadrolanması yasal olarak mümkün görünmüyor. Ancak sendika ile istişare edilerek özlük haklarında, çalışma saatlerinde ve koşullarında yasal çerçevede yapılabilecekler konusunda elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Gardiyanoğlu, personelden kendisine en fazla şikayet gelen konunun mevcut başkana ulaşımda yaşanan zorluklar olduğunu dile getirerek, “sorunları en iyi bilen, çektiğini bilen, sıkıntısını bilen belediyenin çalışanıdır” dedi.

Göreve geldiğinde birinci önceliğinin çalışanlarının maaşlarının gününde ve eksiksiz ödenmesi olduğunu ifade eden Gardiyanoğlu, “Şubat ayından itibaren artık LTB çalışanı maaşını geç almayacak. Çalıştığı ek mesaisini de gününde alacak. Bununla ilgili kaynağımız ve projelerimizin hepsi hazırdır. Biz buraya kazanalım diye vaatte bulunmaya gelmedik. Ben bu sözü veriyorum” ifadelerini kullandı.

“bir çok personelle konuştum ve ben durumun farkındayım. Özveriyle bölümlerinizi ayakta tuttuğunuzun farkındayım” diyen Gardiyanoğlu, tüm çalışanlara teşekkür etti.

Sadık Gardiyanoğlu, belediyenin gelir kaynaklarının belli olduğuna işaret ederek, yüzde 86’sı maaşlara giden bu gelirler ile proje yapılmasının mümkün olmadığını vurguladı.