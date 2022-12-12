Gardiyanoğlu: LTB’nin borçları 2 buçuk yıl içerisinde kapanacak

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Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV'de Bahar Sancar'ın sorularını yanıtladı.

Seçim çalışmalarının çok yoğun ve zevkli geçtiğini belirten Gardiyanoğlu, 'antrenmanlı olduğumdan bu süreç güzel geçiyor, tempo bana uzak değil' dedi.

Gardiyanoğlu, borçların kapanması için tek tarih veren başkan adayı olduğunu belirterek, 'LTB’nin borçları 2 buçuk yıl içerisinde kapanacak' dedi.

Gardiyanoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"LTB'ye ait iş araçlarının hepsi 6 ayda yenilenecek. Ben bu sözü de verdim. Belediye çalışanları iş yapmak istiyor ama ekipmanlar yetersiz. Öte yandan Lefkoşa'daki tüm ışıklar yanacak. Bunun da sözünü verdim. Lefkoşa'da 82 sokak, 82 park projesiyle yola çıktım. Bunları bir yıl içerisinde bitiriyoruz. Hamitköy'de yol yok, kaldırım yok, kanalizasyon yok. Onları hallediyoruz. O bölgeden alınan emlak vergileri, sadece o bölgeye harcansaydı, Hamitköy muhteşem bir bölge olurdu. Biz bunu da yapacağız."

"ENKAZ EDEBİYATI YAPMAYACAĞIM"

Belediyenin borcu ile ilgili de konuşan Gardiyanoğlu, 'tam 9 yıl kaybettik. Belediye Başkanı olduktan 6 ay sonra bu programa çıktığımda enkaz edebiyatı, fakir fukara edebiyatı yapmayacağım. Çünkü ben nereye aday olduğumu biliyorum' diye konuştu.

"HİÇBİR İŞÇİNİN HAKKINA HELAL GETİRMEYECEĞİM"

İşçi çıkaracağım iddiaları var diyen Gardiyanoğlu, asla böyle bir düşüncesi olmadığını, hiçbir işçinin hiçbir hakkına helal gelmeyeceğini belirtti.

"TEK TARİH KOYABİLEN BAŞKAN BENİM"

Bugüne kadar girdiği tüm seçimleri kazandığını belirten Gardiyanoğlu, 'yapacaklarıyla ilgili tek tarih koyabilen başkan benim, çünkü ne nasıl yapılır, çok iyi bilirim' diye konutu.

"BELEDİYE SURLARİÇİ'NDE LİDERLİK YAPMALI"

Surlariçi'nin harabe durumda olduğunu da belirten Gardiyanoğlu, belediyenin Surlariçi'nde liderlik yapması gerektiğini belirterek, ' çok eksik, var bizler planlı ve programlı bir şekilde tüm eksikleri tamamlayacağız' dedi.